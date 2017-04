Tradycyjne lanie wody, aby bez konsekwencji

Strażnicy ostrzegają „zagrożone karą grzywny”.

Święta Wielkanocne przypominają nam o tradycji. Pamiętajmy, aby zwyczaje nie przesłoniły nam zdrowego rozsądku np. wyrzucania balonów napełnionych wodą przez otwarte okna, oblewania przypadkowych przechodniów. Jest to karalne i w takich przypadkach poniesiemy dotkliwe konsekwencje nawet do pięćset zł grzywny. Czyn taki może podlegać wielu przepisom z kodeksu wykroczeń. Oblewanie można zakwalifikować jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego, spowodowanie niebezpieczeństwa przez wyrzucanie przedmiotów i wylewanie płynów lub jako nieobyczajny wybryk. W skrajnych przypadkach naruszony może być przepis art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Jeżeli wygłup spowoduje utratę mienia, to w zależności od jego wartości czyn ten może być potraktowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Taki przypadek może skończyć się w sądzie, który może zasądzić odszkodowanie za zniszczone rzeczy. Przypominamy, że w ten świąteczny dzień wzmożone patrole strażników i policjantów będą dbać o bezpieczeństwo i komfort wszystkich mieszkańców naszego miasta.

(J.B.), SM Świdnica