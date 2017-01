Zbliżają się Teatralne Transformacje. FORUM skierowane jest przede wszystkim do mniejszych grup teatralnych działających na prowincji – przede wszystkim z terenu Dolnego Śląska.

Przegląd otwarty jest dla wszystkich teatrów, zarówno amatorskich i zawodowych, jak również całego nurtu awangardowego, o ile cechuje je świeży i odważny opis rzeczywistości. W ciągu poprzednich lat na forum prezentowały swoje spektakle m.in. Cieszyńskie Studio Teatralne, Teatr Ecce Homo z Kielc, Zakład Krawiecki z Wrocławia, Terminus A Quo z Nowej Soli i Teatr Krzyk z Maszewa.

Niekonkursowy charakter spektaklu oraz organizowane dyskusje, mają tworzyć klimat przede wszystkim twórczej wymiany poglądów pomiędzy publicznością a samymi teatrami – nie tylko na tematy stricte teatralne, ale również związane z problemami, które poruszają spektakle.

W czasie festiwalu funkcjonuje specjalna gazetka, która na bieżąco pozwala opisywać wrażanie ze spektakli.

PIĄTEK – 3 lutego

17.30 „KOSMOS PO PROSTU KOSMOS” – Grupa „Pauza” MDK Świdnica

Spektakl oparty na motywach powieści „Kosmos” Witolda Gombrowicza. Od początku trwa śledztwo w sprawie: powieszenia kota, wróbla na gałęzi powieszenia patyka na sznurku itd. Ktoś zostawia w domu i na podwórku tajemnicze znaki, na ścianach i sufitach wypisane są wskazówki. Znudzeni bohaterowie nadinterpretują rzeczywistość. Potrzeba wrażeń dla bohaterów jest tak silna, że na siłę szukają sensacji, czego mogliby się uczepić, upatrują spisek po to, żeby nadał on sens ich monotonnemu życiu. Widz może się domyślić kto wprowadza wszystkich w błąd, ale koniec okazuje się zaskakujący, po prostu kosmiczny.

reżyseria: Joanna Chojnowska

Występują: Martyna Idczak, Wiktoria Słomińska, Kacper Polański, Ela Tądel, Izabela Trojanowska, Ola Król, Daria Miechurska, Weronika Wąsik, Adrian Jurczak, Nadia Antonowicz, Natalia Gut, Julia Wabik.

18.00 „RZEPAKOWO” – Teatr na Lewą, MBP CK Pieszyce

Spektakl zainspirowany dewastacją „orlika”, którą poczytny lokalny portal internetowy przypisał „pieszyckiej młodzieży”. W przedstawieniu mówimy m.in. o kształtowaniu małomiasteczkową mentalnością, o formatowaniu osobowości w poczuciu bycia „tym gorszym” i stawiamy pytania…. Jakie? Przyjdźcie, zobaczcie.

Teksty: własne zespołu oraz wiersz Adama Lizakowskiego „Pieszyce”

Reżyseria: Grzegorz Stawiak

Występują: Marta Kroczak, Agata Ogórek, Karolina Siarka, Sandra Szczygieł. Marcin Szczypka, Matylda Szymczykiewicz

19.30 „TO FACE” – Teatr Krzyk z Maszewa

Spektakl nagradzany na licznych festiwalach, który zgłębia ważne kwestie egzystencjalne. Pytanie o własną naturę bywa naszym najdociekliwszym pytaniem o samego siebie. Ile potrzeba konsekwencji i determinacji, by stawić jej czoła i chociaż raz spróbować się jej przeciwstawić? A później i tak po płonącej walce przyznać się przed samym sobą, że ma się to nijak do ŻĄDZ, które budzą się w nas tak potężnie i mrocznie, że żadne znane nam słowa nie są w stanie ich okiełznać. Jako byty wciąż się doskonalimy, by w oparach absurdu swoją niedoskonałość ukrywać przed światem. Co śmieszne, to ukrywanie wzbiera na sile, gdy wytwarzamy osobliwą relację z drugim człowiekiem. Wówczas rodzi się tęsknota, a z nią kolejne pytania – gdzie się schronić i jak się chronić? Bo przecież po wielu latach zderzania się ze sobą w imię własnych przeżyć, kody egzystencji znane są już tylko nam? A świat jak szalony wali i tupie, byśmy oddali mu to, co nasze i dyskretne. Nie ma litości dla osobliwości i tkliwości. Brzuchy świata są wciąż nienasycone i głodne, a jego kły coraz ostrzejsze. Wówczas w tej zawierusze życia i śmierci pozostaje nam często tylko granica własnych możliwości i ciągłych starań o siebie. Ceną tego mogą być już tylko narodziny czegoś nowego i nienazwanego – gdzie podobieństwo rodzi się z nas, dla nas – i wówczas pozostaje nam chwila, w której liczy się już tylko czas – face „TO FACE”.

Reżyseria: Marek Kościółek

Scenariusz: ZESPÓŁ

Występują: Lena Witkowska oraz Mateusz Zadala

Teatr KRZYK to polski teatr alternatywny, założony w 2002 roku w Maszewie przez Marka Kościółka, byłego aktora Teatru Brama i absolwenta „Akademii w Gardzienicach„, który jest kierownikiem teatru i reżyserem spektakli.Utworzony w maszewskim Ośrodku Kultury i Sportu, od roku 2007 działa niezależnie jako stowarzyszenie teatralne. Od 2006 roku pracuje w pomieszczeniach po dawnej kotłowni (tzw. „Kotłoffnia”), w 2008 gruntownie wyremontowanej. Animator kultury w gminie Maszewo, organizuje zajęcia warsztatowe i dydaktyczne. Organizator licznych akcji happeningowych („Razem ’89”), projektów społecznych („Aktywny senior w Gminie Maszewo”) i wymian międzynarodowych („Bez kontrastów”, „Odkorzenianie”). Gospodarz organizowanych w Maszewie festiwali: Ogólnopolskiej Biesiady Teatralnej Wejrzenia (od 2006) i Ogólnopolskich Spotkań Młodego Teatru „Krzykowisko” (od 2009)