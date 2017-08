Targi zdrowia i pysznego jedzenia (PROGRAM)

Darmowe badania i konsultacje, zdrowa i naturalna żywność, degustacje, występy artystyczne, koncerty, a także uczta dla smakoszy piwa – to wszystko zaplanowano w ramach XI Targów „Zdrowie ma smak” oraz II Świdnickiego Festiwalu Piwa Rzemieślniczego.

Podczas targów, które rokrocznie organizuje powiat świdnicki, będzie można kosztować i kupować produkty tradycyjne, bez chemicznych polepszaczy i konserwantów. Wystawiać się będą zarówno lokalni wytwórcy, jak i zaprzyjaźnione powiaty. Wydarzenie zapowiada się naprawdę imponująco. Świdnicki Rynek znowu zapełnią stoiska z serami, pieczywem, wędlinami, przyprawami, przetworami owocowo-warzywnymi, olejami, winami, nalewkami czy miodami pitnymi.

Każdy więc znajdzie coś dla siebie, będzie można popić, pojeść cuda natury i ludzkich rąk, kupić oryginalną biżuterią oraz zrobić żywnościowe zapasy. Ale to nie wszystko. Na odwiedzających czekać będą także bezpłatne badania, porady lekarzy specjalistów, dermokonsultacje oraz alko i narkogogle. Będzie także możliwość oddania krwi.

– Do zaoferowania mamy takie badania jak: oznaczanie poziomu cukru, ciśnienia i cholesterolu we krwi, spirometrię oraz pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Będziecie Państwo mogli skorzystać z badań ostrości wzroku, usg serca i tarczycy. W dwóch busach będzie można skontrolować słuch oraz wykonać badanie densytometryczne w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy. Czekać na Państwa będą również specjaliści: lekarz pediatra/neonatolog, internista, dermatolog i dietetyczka. Dlatego też serdecznie zapraszamy rodziców z niemowlętami i małymi dziećmi, osoby z zespołami bólowymi, osoby, u których pojawiły się niepokojące zmiany skórne do skorzystania z konsultacji. Zachęcamy młodzież do sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorach alko i narkogoglach. W tym samym dniu będzie prowadzona zbiórka krwi, dlatego też już dziś zapraszamy honorowych krwiodawców do jej oddawania – wymienia Barbara Świętek z Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa.

Tegoroczne Targi potrwają aż trzy dni, od 25 sierpnia do 27 sierpnia na świdnickim Rynku. Rozpoczną się w piątek o godz. 10.00 i zakończą w niedzielę o godz. 16.00.

Bezpłatne badania odbędą się w sobotę 26 sierpnia od godz. 10.00 w Teatrze Miejskim w Świdnicy.

Imprezą towarzyszącą targom będzie II Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego. Jego otwarcie zaplanowano na piątek 25 sierpnia na godz. 17.00. Tego dnia w Rynku zaprezentuje się Stragan Kultury ZPiT Jubilat. W sobotę odbędą się koncerty zespołów (godz. 18.00 – Mantra, godz. 20.00 – Stefano Terrazzino, godz. 21.30 – Tantua). Tuż przed nimi o godz. 17.00 nastąpi rozstrzygnięcie bitwy piwnej. Z kolei w niedzielę, od godz. 12.00 do 16.00 wystąpi Kapela podwórkowa z ulicy Hutniczej.

Szczegółowy program na plakatach.

Beata Figurna-Garbiec