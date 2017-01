Tanio skóry nie sprzedali

Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa Chromik Żary okazał się zbyt mocnym rywalem dla koszykarzy Prakto-Polonia Świdnica. Biało-zieloni nie muszą jednak wstydzić się swojej postawy. Przegrana z liderem siedmioma oczkami ujmy nie przynosi.



Prakto Polonia Świdnica – Chromik Żary 69:76 (12:17, 11:25, 29:15, 17:13)

Prakto Polonia: Pałac 22, Kaczmarczyk 12, Soboń 9, Sieńko 6, Kurpiel 6, Rogacz 4, Słobodzian 3, Majcher 3, Biernat 2, Olszewski 2, Kaliński

Po raz drugi w tym sezonie w świdnickim zespole zaprezentował się Jacek Pałac. Rozgrywający mający za sobą grę w II lidze uporządkował grę polonistów i był ich najlepszym strzelcem.

O losach pojedynku zadecydowała pierwsza połowa, po której goście prowadzili 42:23. Po zmianie stron Prakto-Polonia rzuciła się do odrabiania strat i zniwelowała straty do pięciu oczek (52:57). Na więcej doświadczony faworyt już nie pozwolił. W czwartej kwarcie odbudował bezpieczną przewagę kilkunastu oczek. W samej końcówce świdniczanie znacząco poprawili wynik, bo z zniwelowali straty z szesnastu do ośmiu punktów.

Teraz podopiecznych Mieczysława Młynarskiego czekają dwa mecze wyjazdowe – 25 stycznia w Wałbrzychu i 28 stycznia w Szczawnie.

Wydarzeniem sobotniego meczu z Chromikiem było szczęśliwe rozstrzygnięcie konkursu na rzut z połowy boiska. Wojciech Kostrek z Dzierżoniowa przymierzył idealnie i w nagrodę wygrał zmywarkę ufundowaną przez firmę Electrolux.

III liga koszykówki

13. kolejka (21.01): Prakto-Polonia Świdnica – Chromik Żary 69:76, KKS Siechnice – MKS Szczawno 75:71, Rio Team Złotoryja – Turów Zgorzelec 80:72, WSTK Wschowa – Górnik Wałbrzych (brak wyniku). Mecz KK Oleśnica – SMK Lubin (brak wyniku). Śląsk Wrocław pauzował

Chromik Żary 12 24 +211 WKS Śląsk Wrocław 11 20 +219 KKS Siechnice 12 19 0 MKS Szczawno Zdrój 12 18 +16 KK Oleśnica 11 17 +31 SMK Lubin 11 17 -9 Rio Team Złotoryja 12 17 -13 Górnik Wałbrzych 10 15 -94 Turów Zgorzelec 11 15 -36 WSTK Wschowa 11 12 -207 Prakto Polonia Świdnica 11 12 -118

Następne mecze: (25.01): Górnik – Prakto Polonia (godz. 18.00); (27-28.01): Szczawno – Prakto Polonia, Chromik – Wschowa

foto: Prakto-Polonia/Wiktor Bąkiewicz