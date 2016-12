Tablice informacyjne do Kościoła Pokoju

W tym tygodniu przy autostradzie A4 i drodze krajowej nr 5 stanęły trzy brązowe tablice informacyjne wskazujące Kościół Pokoju w Świdnicy.

Jak informuje Mateusz Jadach z Biura Prezydenta, dwie znajdują się przy zjeździe z autostrady w obu kierunkach na węźle komunikacyjnym Kostomłoty, a jedna przy drodze krajowej numer 5 przy zjeździe na tak zwany łącznik w kierunku stref ekonomicznych Świdnica/Żarów.

To ważny moment dla miasta ze względu na możliwość generowania dodatkowego ruchu turystycznego. Na głównej arterii Dolnego Śląska, którą pokonują codziennie tysiące samochodów z kraju i z zagranicy stanęły tablice kierujące do zabytku z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – Kościoła Pokoju. Ten unikalny obiekt co roku odwiedzają rzesze turystów, a dzięki dodatkowej promocji, o którą zadbało miasto, będzie szansa na jeszcze większą popularność tego miejsca i Świdnicy.