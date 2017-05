Trwają poszukiwania kajakarza, który zaginął wczoraj na rzece Bystrzyca w Świdnicy.

Partnerka zaginionego mężczyzny poinformowała służby, że 39-latek chciał przepłynąć rzekę aż do Mietkowa. Tam kobieta miała na niego czekać i odebrać go ok. godz. 18.00. Gdy się nie pojawił, zaniepokojona wezwała policję.

Akcja poszukiwawcza trwa od wczoraj, ale utrudnia ją duży nurt rzeki.

Na miejscu pracują strażacy, policja i grupa poszukiwawcza z Wrocławia.

