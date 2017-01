„Szóstka” dla WOŚP (FOTO)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotarła już do Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy. Udało się zebrać ponad 1200 złotych, które zasilą konto fundacji!

12 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 6 podczas imprezy zamkniętej zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Oj, się działo!!! Cała szkoła włączyła się do akcji. Szkolne korytarze zalała fala dobrych serc. Uczniowie i pracownicy szkoły w wesołej atmosferze chętnie wrzucali do puszek pieniądze potrzebne do ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Udało się zebrać kwotę 1202,87 zł, która zasili konto fundacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!