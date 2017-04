Szalona walka na trasach. Gabryś liderem! (FOTO)

Zbigniew Gabryś z Arturem Natkańcem prowadzą po I etapie i ośmiu odcinkach specjalnych 45. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE, pierwszej rundy Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Załoga Forda Fiesty R5 prezentowała w sobotę wyśmienite tempo i w niepewnych warunkach pogodowych popisała się bezbłędna jazdą i bardzo dobrym doborem opon. Przed niedzielnymi odcinkami specjalnymi posiadają 18,3 s przewagi nad Filipem Nivette i Kamilem Hellerem. Duet korzystający ze Skody Fabii R5 doskonale rozpoczął sobotnie zmagania. Zdecydowana wygrana na klasycznym i doskonale znanym odcinku specjalnym Rościszów-Walim pozwoliła im na objęcia prowadzenia. Ich szczęście nie trwało jednak długo, bo już na kolejnej próbie popełnili błąd, uszkodzili zawieszenie i stracili 20 sekund do Gabrysia i Natkańca. Spadli na trzecią pozycję w rajdzie, a wiceliderem zostali zwycięzcy piątkowego prologu Marcin Gagacki i Marcin Bilski. Nivette z Hellerem po naprawie amortyzatora zabrali się do odrabiania strat i na szóstej próbie wyprzedzili Gagackiego z Bilskim. Liderujący w zawodach Gabryś nie zamierzał jednak zwalniać. Na strefie serwisowej w Świdnicy zapewniał, że jedzie swoim tempem i liczy na to, że jest w stanie przyspieszyć. Tak tez zrobił, dzięki czemu na mecie dzisiejszego etapu posiada blisko 20 sekund przewagi nad drugą załogą. Rewelacyjnie spisują się debiutanci w samochodzie R5. Gagacki z Bilskim prezentują bardzo dobrą jazdę, która pozwala im plasować się w czołówce tego trudnego rajdu. Trzecie miejsce po ośmiu próbach to wymarzony początek zawodów.

Tomek Kasperczyk z Damianem Sytym zajmują czwarta lokatę i z odcinka na odcinek notują coraz lepsze czasy. Ich strata do trzeciego miejsca to zaledwie 8,4 sekundy. Na piątej pozycji etap zakończyli Dominykas Butvilas z Renatasem Vaitkeviciusem. Dodajmy, że czołówka korzysta z samochodów klasy R5. Na świetnej szóstej pozycji są reprezentanci Subaru Poland Rally Team – Marcin Słobodzian i Jakub Wróbel, siódma lokata to Mikołaj Marczyk i Sebastian Dwornik, a ósmy jest Hubert Maj z Szymonem Jasińskim. Te załogi stanowią równocześnie czołówkę klasy Open N. Jakub Brzeziński z Szymonem Marciniakiem są najszybszą załogą korzystającą z auta napędzanego na jedną oś i zajmują 9 lokatę w klasyfikacji generalnej. Na dziesiątej pozycji jest Janek Chmielewski z pilotem Kamilem Kozdroniem. Załoga ta zwłaszcza na drugiej sobotniej pętli notowała wyśmienite rezultaty i do lidera ośki po całym etapie traci jedynie dwie sekundy. Jedno jest pewne. Walka na niedzielnych odcinkach specjalnych 45. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE będzie nieprawdopodobnie zacięta.

Po OS 8

1.Zbigniew Gabryś/ Artur Natkaniec (Ford Fiesta R5)

2.Filip Nivette/ Kamil Heller (Skoda Fabia R5) +18,3 s

3.Marcin Gagacki/ Marcin Bilski (Skoda Fabia R5) +35,2 s

4.Tomasz Kasperczyk/ Damian Syty (Ford Fiesta R5) +43,6 s

5.Dominykas Butvilas/ Renatas Vaitkevicius (Skoda Fabia R5) +55,6 s

6.Marcin Słobodzian/ Jakub Wróbel (Subaru Impreza) +1:39,0 s

7.Mikołaj Marczyk/ Sebastian Dwornik (Subaru Impreza) +1:47,9 s

8.Hubert Maj/ Szymon Jasiński (Ford Fiesta Proto) +1:55,9 s

9.Jakub Brzeziński/ Szymon Marciniak (Citroen DS3 R3T) +2:27,8 s

10.Jan Chmielewski/ Kamil Kozdroń (BMW R+ Maxi) +2:29,8 s

Niedziela, 23 kwietnia 2017

Serwis OSiR Świdnica 9:00

OS 9 Kamionki – Walim 1 19.55 10:00

OS 10 Zagórze – Walim 1 13.05 10:48

Serwis OSiR Świdnica 12:00

OS 11 Kamionki – Walim 2 19.55 13:30

OS 12 Zagórze – Walim 2 (Power Stage) 13.05 14:18

Ceremonia mety, uroczyste zakończenie Rajdu (Rynek) 15:30

FOTO Łukasz Kufner