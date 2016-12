Sylwester w kinie (WYGRAJ BILETY)

Kino Cinema 3D w Świdnicy zaprasza do wspólnej zabawy z Sylwestrową Nocą Filmową podczas której czekają na Państwa niezapomniane emocje filmowe a także wspólne przywitanie nowego roku. Rozpoczęcie już o godz. 21:00. Dla czytelników mamy konkurs.

Ta wyjątkowa propozycja świdnickiego kina na ostatnią noc w roku to przede wszystkim mnóstwo śmiechu ale i też łez wzruszenia z najlepszymi polskimi komediami romantycznymi mijającego roku czyli „Planeta Singli” oraz „7 rzeczy których nie wiecie o facetach”. Wszyscy widzowie którzy zdecydują się na spędzenie sylwestrowej nocy w kinie zobaczą również jako pierwsi, przedpremierowo najnowszą komedię „Po prostu przyjaźń” w gwiazdorskiej obsadzie. Nowy, 2017 rok natomiast widzowie przywitają tradycyjnie lampką szampana o północy. W barze kina czekają również wielkie dolewki wybranego napoju.

OPISY FILMÓW:

Planeta Singli : Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani?

7 Rzeczy których nie wiecie o facetach: Siedmiu mężczyzn poszukuje w świecie wielkiej miłości i odrobiny szczęścia. W świecie, w którym niełatwo być prawdziwym facetem i coraz trudniej zorientować się, czego od mężczyzn oczekują kobiety. Filip (Paweł Domagała), sympatyczny roztrzepaniec, właśnie traci pracę, gdy ledwie co poznana Zosia (Aleksandra Hamkało) oznajmia mu, że jest z nim w ciąży. Z kolei jego przyjacielowi Tomaszowi (Mikołaj Roznerski) zawsze wszystko się udaje – narzeczona (w roli Basi – Alicja Bachleda-Curuś) i własny dom już czekają. Gdyby tylko nie ta panika przed poważnym zobowiązaniem… Producent muzyczny i podrywacz Kordian (Maciej Zakościelny) nie planuje jeszcze życiowej stabilizacji – dla niego życie to szaleństwo i stan wiecznego upojenia. Ricky (Zbigniew Zamachowski) – gwiazdor wymagający niezwykle intensywnej opieki – tylko on potrafi wyprowadzić Kordiana z tego stanu. Podczas gdy opuszczony przez żonę kierowca autobusu Stefan (Leszek Lichota) wszelkimi sposobami stara się odzyskać Julię (Dominika Kluźniak), zrozpaczony Jarosław (Piotr Głowacki) cierpi w swojej samotności…

Po prostu przyjaźń: „Po prostu przyjaźń” to wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia… Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuć) wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i menadżerka na wysokich obcasach, postanawia mieć dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela (Przemysław Bluszcz) warto złamać zasady. Tymczasem zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) wyrusza w góry, gdzie odkrywa tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie. Co wybiorą? Lojalność czy pieniądze? Przyjaźń czy miłość? Prawdę czy kłamstwo? Własne czy cudze szczęście? Każdy wybór dla bohaterów komedii „Po prostu przyjaźń” oznacza tarapaty. Kto pomoże im się z nich wydobyć? Wiadomo: przyjaciele. Bo przyjaźń, jak żadna inna inwestycja, zawsze się opłaca.

Bilety w cenie 30zł już do nabycia w kasach kina oraz na www.cinema3d.pl

UWAGA KONKURS!

Dla czytelników „Wiadomości Świdnickich” mamy do wygrania jedno podwójne zaproszenie na Sylwestrową Noc Filmową w świdnickim Cinema 3D. Aby je zdobyć wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Wymień co najmniej trzy wydarzenia specjalne ( nie licząc seansów filmowych) organizowane cyklicznie w Cinema 3D w Świdnicy.

Prawidłową odpowiedź należy do jutra 28.12. do godz. 12.00, przesłać na adres konkurs@swidnickie.pl

w treści maila należy podać imię, nazwisko i numer telefonu

Powodzenia!