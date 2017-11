Świdniczanie postrachem liderów!

Kapitalnie spisują się w ostatnich tygodniach siatkarze KPS Świdnica w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów. Podopieczni Piotra Godula stali się specjalistami od ogrywania kolejnych liderów!

Przed tygodniem świdniczanie wygrali 3:1 w Wałbrzychu z Chełmcem i zluzowali rywali z przodownictwa w tabeli. W niedzielę, 12 listopada Chełmiec wrócił na czoło stawki, ale przede wszystkim dlatego, że KPS Świdnica wygrał 3:0 w Legnicy z Ikarem, który podchodził do tego spotkania jako pierwsza drużyna ligi… – Był to jeden z najlepszych meczów w wykonaniu świdnickich siatkarzy. Po przegranej w I rundzie z Ikarem u siebie 2:3, moja drużyna koniecznie chciała się zrewanżować i wygrać w Legnicy. I tak się stało, tym razem to my schodziliśmy z boiska z podniesionymi głowami i uśmiechem na twarzy. Bardzo mała liczba błędów własnych i „0” autów w ataku spowodowała, iż mecz ułożył się po naszej myśli. Forma z meczu na mecz coraz lepsza i dalej rośnie. Walczymy dalej o najwyższy cel – komentuje trener Godula.

Po tej wygranej KPS awansował na druga lokatę. Świdniczanie mają na koncie 18 punktów, tyle samo co pierwszy Chełmiec. 19 listopada nasz zespół czeka mecz z Gwardią I Wrocław.

Ikar Legnica – KPS Świdnica 0:3 (-18, -22, -15)

KPS: Jakub Borowy 3 pkt, Filip Slatan 18, Grzegorz Radziwiłko (kapitan) 4, Kamil Nowak 7, Jakub Popławski 14, Michał Antoniak 3, Rafał Bernat (libero), Daniel Uchański (libero), Filip Ciunajtis, Adrian Smagło, Kamil Brzozowski,Mikołaj Galiński