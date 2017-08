Świdniczanie dla Czerska. Trwa zbiórka

Ostatnie nawałnice zniszczyły setki domów, infrastrukturę i całe połacie lasów na Pomorzu. Świdnica w geście solidarności przyłącza się do pomocy poszkodowanym. Od dzisiaj 22 sierpnia trwa w Świdnicy zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy dla mieszkańców Czerska.

Dary można przynosić m.in. do Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska przedłoży projekt uchwały w sprawie finansowego wsparcia dla gminy Czersk w wysokości 30 tysięcy złotych na odbudowę infrastruktury. W wyniku huraganu w dniu 11 sierpnia dziesięciotysięczny Czersk został jedną z najbardziej poszkodowanych miejscowości w powiecie chojnickim – zniszczonych zostało m.in. ponad 500 domów.

– Z panią burmistrz Czerska, Jolantą Fierek znamy się od kilku lat. Spotykamy się w ramach grupy burmistrzów, wójtów i prezydentów progresywnych, wspieramy się nawzajem doświadczeniem i odwiedzamy nasze gminy. Stąd też, kiedy tylko dowiedziałam się, że na liście poszkodowanych miejscowości jest właśnie Czersk, postanowiłam poprosić wszystkich o pomoc tej gminie – wyjaśnia prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Darowizny od osób fizycznych i prawnych dla poszkodowanych przez nawałnicę można wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Skórczu, nr: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009 z dopiskiem „Pomagamy ofiarom nawałnic”.

Jednocześnie od wtorku, 22 sierpnia rozpocznie się w Świdnicy zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy dla mieszkańców Czerska. Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy i przekazywanie: środków czystości, artykułów higienicznych, nowych ubrań i butów, trwałych artykułów spożywczych z długą datą ważności, a także wyprawek dla uczniów. Wszystko to będzie można przynosić do Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 oraz do Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Prezydent Miasta, Beata Moskal-Słaniewska zwróciła się także do świdnickich przedsiębiorców i firm o przekazywanie darów na rzecz poszkodowanych. Swoją pomoc zadeklarował już Electrolux, który przekaże 5 wolnostojących kuchenek.

– 20 lat temu dotknęła nas powódź stulecia. Pomoc dla Świdnicy płynęła z całej Polski i od naszych partnerów zza granicy. Dziś możemy choć w jakiejś części odwdzięczyć się za tę pomoc – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska