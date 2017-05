Świdnickie muzeum ma już 50 lat! Dyrektor „Zasłużony dla Kultury Polskiej”(FOTO)

Kwiaty, życzenia kolejnych pięćdziesięciu lat, moc serdeczności i podziękowań – tak przebiegały dzisiejsze uroczystości jubileuszowe w miejskim teatrze. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy świętowało 50-lecie swojego istnienia. Nie zabrakło również wyjątkowej wystawy oraz nagród. Dyrektor muzeum Wiesław Rośkowicz otrzymał zaszczytną odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”! Gratulacje!

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy powstało 50 lat temu. – Zaczęto je tworzyć w 1967 roku. Już od marca Franciszek Jarzyna z Jerzym Kuligowskim zaczęli je organizować. Wielka pomoc była od Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, obecnego Muzeum Narodowego – przypomniał historię Wiesław Rośkowicz, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i zaznaczył, że nie obyło się bez trudności. – Gdy na jego siedzibę przeznaczono świdnicki ratusz, to runęła wieża, co spowodowało opóźnienie prac – wyjaśnił. Oficjalnie Muzeum Dawnego Kupiectwa Śląskiego (poprzednia nazwa) otwarto 13 maja 1967 roku.

W przeddzień rocznicy półwiecza, dzisiaj 12 maja odbyły się uroczystości jubileuszowe. Przybyłych do teatru gości powitał prowadzący wydarzenie Artur Janicki. Lista była długa, a po niej przyszedł czas na przemówienia. – Nie jest sztuką prowadzić placówkę muzealną, kiedy ma się bogatych fundatorów, kiedy ma się do dyspozycji miliony złotych czy dolarów, tak jak najsłynniejsze muzea amerykańskie, kiedy ma się wybudowaną przepiękną nową siedzibę i kiedy już na starcie jest po prostu bajecznie. Sztuką jest stworzyć taką placówkę jak ta nasza świdnicka, kiedy nie ma się praktycznie nic, bo tak wyglądały początki muzeum – niewielkie pomieszczenia, eksponaty zdobywane nieraz cudem i wykonywanie ogromnej pracy naukowej – mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i dodała, że minione lata okazały się dla Muzeum Dawnego Kupiectwa czasem bardzo dobrym. – Życzę więc kolejnych udanych 50 lat!

Wzniosłą chwilą podczas jubileuszu było otrzymanie przez dyrektora zaszczytnej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą nadaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a którą wręczył przedstawiciel z ministerstwa Marek Mutor. – To piękny jubileusz. Przed chwilą widzieliśmy wystawę i rzeczywiście te kolekcje są wyjątkowe. Nie ma drugiego takiego muzeum w Polsce – przyznał.

Nie zabrakło życzeń, prezentów i dobrych słów od przyjaciół oraz partnerów placówki. Listy gratulacyjne otrzymali również wszyscy pracownicy Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Uroczystości w teatrze poprzedził wernisaż wystawy „Muzeum Dawnego Kupiectwa. Półwiecze działalności”, którą można oglądać do 27 sierpnia. O jej szczegółach przeczytasz http://ws-24.pl/jubileuszowa-wystawa-w-muzeum-dawnego-kupiectwa/

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec

Wiadomości Świdnickie