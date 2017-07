Świdnicki skwer w finale ogólnopolskiego konkursu. Zagłosuj!

Inwestycja pod nazwą „Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego” znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2016”, w kategorii tereny zielone. Trwa głosowanie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, które wyróżniają się szczególnymi walorami. Projekt ten propaguje i wspiera działania dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz jednocześnie promuje modernizacje, przebudowy i rozbudowy obiektów. Tegoroczna edycja jest organizowana już po raz 21. Nagrody przyznane zostaną w 16 kategoriach. Laureatów wybierze jury. Swoje nagrody w każdej z kategorii przyznają też internauci.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa prowadzi teraz wizytacje obiektów biorących udział w tegorocznym finale. Świdnicki skwer komisja odwiedziła w środę, 5 lipca. Niezależnie jednak od jej werdyktu, internauci sami mogą zadecydować o wyborze najlepszej inwestycji w trwającym właśnie głosowaniu. Zachęcamy więc wszystkich serdecznie do oddawania głosów na Ogród Różany. W tym celu należy wejść na stronę http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/176-swidnica.html i kliknąć „zagłosuj”.

Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe dopiero po 24 godzinach.

Warto pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym głosowaniu zwiększa się swoje szanse na wygranie cennych nagród przewidzianych dla głosujących. Jeden e -mail możesz zostawić raz na 24 godziny. Plebiscyt internetowy potrwa do 9 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00.

Przypomnijmy, że prace dotyczące rewaloryzacji skweru przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego zakończyły się w lipcu ubiegłego roku. Zachowując unikalny charakter tego miejsca odtworzono ogród, kierując szczególną uwagę na elementy architektury oraz wymiar estetyczny całego skweru pochodzącego z ubiegłego wieku. Projekt zakładał rewaloryzację szaty roślinnej w oparciu o dostępne materiały historyczne a także przewidywał zastosowanie dużej różnorodności gatunków roślin. Zasadzono więc 27 drzew, 4 tys. krzewów liściastych, 40 krzewów iglastych, róże (wielokwiatowe – polianty, parkowe, okrywowe, pnące oraz historyczne), byliny, 2 tys. roślin cebulowych (czosnek olbrzymi, krokusy, lilie, narcyzy i tulipany) oraz wykonano nasadzenia rabat kwiatowych z roślin jednorocznych. Zrekonstruowano kompozycję skweru wraz z układem ścieżek spacerowych i placów wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury. Dodatkowo teren oświetlony został lampami parkowymi.