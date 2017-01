Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA czeka na młodzież (INFOGRAFIKI)

Lista zgłoszeń do biegu głównego jest już zamknięta, ale na uczestników biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży wciąż czeka 150 miejsc. Już w niedzielę, 29 stycznia na malowniczych trasach Parku Centralnego odbędzie się Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA.

Impreza tradycyjnie otwiera sportowy rok Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tym razem wydarzenie będzie miało szczególny charakter. Bieg zyskał sponsora tytularnego – świdnicką firmę ZUPBADURA, zmodyfikowano nieco dystanse i trasy biegów. Zapisy do biegu głównego odbyły się w Internecie i cieszyły olbrzymim zainteresowaniem. Ostatecznie na liście startowej znalazło się ponad 200 osób.

Na młodych adeptów biegania czeka siedem biegów na dystansie od 100 metrów do 3 kilometrów. Łączny limit uczestników w tych biegach wynosi 150 osób. Bezpłatne zapisy w Biurze Zawodów od 9.30 do 11.30 odbędą się w hali sportowej przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 29. Przed startem każdy młody uczestnik otrzyma pakiet startowy z pamiątkową koszulką, napojem i słodyczami, a po biegu pamiątkowy medal. Dla najlepszych będą nagrody rzeczowe.

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA zwieńczy ognisko z pieczeniem kiełbasek i gorącym napojem. Biegacze – maili i duzi – otrzymają posiłek za darmo, kibice będą mogli nabyć go za niewielką opłatą.

Organizatorami biegu jest OSiR Świdnica przy współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy i Świdnicką Grupą Biegową. Partnerami i sponsorami są: ZUPBADURA, VIP Cosmetics, AMC Pharma, Dacco, Smart Work, LOT – Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Masarnia Ciernie Świebodzice, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Salon optyczny „Oczko”, Piekarnia Bieżyński, www.fotosa.pl, Damar – Dariusz Nowaczyński, Na Sygnale, ZUMBA Team Strzegom i trener personalny Sonia Rozumkiewicz.

Więcej informacji o imprezie można znaleźć na www.osir.swidnica.pl i https://www.facebook.com/SwidnickiBiegNoworoczny/?fref=ts

Harmonogram Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA

Czas: 29.01.2017

Miejsce: Świdnica, Park Centralny

Biuro zawodów: Hala przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 29

9.30-11.30 – Zapisy do biegów dzieci i młodzieży (Biuro zawodów)

9.30-12.30 – Weryfikacja uczestników biegu głównego/wydawanie pakietów startowych

12.30 – Ewentualne zapisy dodatkowe do biegu głównego (tylko w razie wolnych numerów startowych – nieobecności opłaconych i zapisanych wcześniej zawodników)

11.50 – Oficjalne otwarcie

12.00 – Bieg skrzatów (100 metrów) – dzieci (dziewczęta) urodzone w 2010 roku i później

12.05 – Bieg skrzatów (100 metrów – dzieci (chłopcy) urodzone w 2010 roku i później

12.10 – Bieg dzieci młodszych (600 m) – dzieci (dziewczęta) urodzone w latach 2007-2009

12.20 – Bieg dzieci młodszych (600 m) – dzieci (chłopcy) urodzone w latach 2007-2009

12.30 – Bieg dzieci starszych (1 km) – dzieci urodzone w latach 2004-2006

12.45 – Bieg młodzieży młodszej (2 km) – dzieci urodzone w latach 2001-2003

13.00 – Bieg młodzieży starszej (3 km) – dzieci urodzone w latach (1998-2000). Prawo startu dla osób urodzonych po 27.01.1998 r.

Ok. 14.15 – Oficjalne zakończenie, dekoracje zwycięzców