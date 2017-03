Świdnica w czołówce polskich miast

Zwycięstwo w jednej kategorii i piąta pozycja w drugiej – taka informacja dotarła do Świdnicy w ostatnich dniach.

Ranking Polskich Miast Przyszłości 2017/2018, opracowany przez fDi Intelligence, już po raz trzeci pod lupę wziął polskie miasta, oceniając je pod kątem wskaźników świadczących o przyciąganiu tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych i nowoczesności.

Świdnica została zwycięzcą w kategorii kapitał ludzki i jakość życia wśród miast do 100 tys. mieszkańców, pozostawiając za sobą m.in.: Mielec, Oławę, Kobierzyce i Grodzisk Mazowiecki. Jednocześnie Świdnica zajęła piąte miejsce w kategorii atrakcyjność dla biznesu, gdzie czołówkę stanowiły: Grodzisk Mazowiecki, Błonie i Mielec.

– Wysoka pozycja Świdnicy w tak prestiżowym rankingu to ogromne wyróżnienie dla miasta i wszystkich świdniczan. Magazyn FDI oraz portal internetowy fDi Intelligence należące do grupy Financial Times, są uważane za jedne z najbardziej opiniotwórczych wydawnictw, popularnych wśród inwestorów z całego świata. Nagroda ta pokazuje, że jesteśmy miejscem, gdzie dobrze się żyje. To dzięki szeregu działań prowadzonych przez miasto, które sprzyjają rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, zostaliśmy docenieni – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Aby utworzyć listę finalistów rankingu fDi Polskich Miast Przyszłości 2017/18, zebrano dane przy użyciu specjalistycznych narzędzi analitycznych. Lista, którą sporządzono, to 50 najlepszych miejsc w Polsce pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dane zbierane w 50 lokalizacjach dotyczyły pięciu kategorii takich jak: potencjał gospodarczy, obsługa biznesu, kapitał ludzki i poziom życia, efektywność kosztowa i dostępność. Badania dokonywane są przez niezależne instytucje w sposób obiektywny i rzetelny.

Wręczenie wyróżnień przewidziano na 14 marca w Cannes, podczas uroczystej gali towarzyszącej największym w Europie targom inwestycyjnym MIPIM. Real Estate Expo.

– Już sama publikacja rankingu w tak prestiżowym brytyjskim tytule to znakomita promocja naszego miasta. Niestety, ze względu na odległość i koszty nie będziemy uczestniczyć w gali, na której wręczone zostaną honorowe statuetki i dyplomy. Cieszymy się jednak ogromnie z wysokiej pozycji Świdnicy – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.