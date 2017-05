„Świdnica na rowery” po raz drugi

Pamiętacie ubiegłoroczny przejazd ulicami Świdnicy na rowerach i wieńczący go piknik na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji? W tym roku będzie podobne, a organizatorzy zapewniają, że przygotowali jeszcze więcej atrakcji, w tym mnóstwo nagród, dla wszystkich, którzy na rowerach przejadą z spod bosmanatu specjalnie wyznaczoną trasą.



Akcja „Świdnica na rowery” pod patronatem prezydent miasta, Beaty Moskal–Słaniewskiej rozpocznie się w tym roku w niedzielę, 21 maja o godz. 11.00. – Zapraszamy do udziału w niej wszystkich miłośników dwóch kółek. Mile widziane są grupy ze świdnickich szkół i przedszkoli, młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi. Jej celem jest promowanie i popularyzacja wśród świdniczan jazdy na rowerze, zdrowego trybu życia i rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dla startujących przygotowano pamiątkowe koszulki – informuje Magdalen Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Zbiórkę zaplanowano o godz. 10.50 pod bosmanatem nad zalewem Witoszówka, skąd po krótkim instruktażu w towarzystwie pilotów i służb mundurowych zabezpieczających trasę, cykliści przejadą wyznaczony dwunastokilometrowy odcinek poprowadzony ulicami miasta, a następnie wjadą na teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zostanie zorganizowany „Piknik rodzinny” z poczęstunkiem, konkursami i zabawami.

W tym roku przygotowano wiele atrakcji, m.in. rowerowy freestyle połączony z warsztatami, zamki i dmuchańce dla najmłodszych, pokazy fitness, gry przygotowane przez Powiatowe Zrzeszenie LZS, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów przez policję, wystawy sklepów rowerowych oraz zdrowe przekąski. Uczestnicy pikniku będą mogli również wziąć udział w konkursach i wygrać bardzo atrakcyjne nagrody tj. gadżety rowerowe, kupony podarunkowe do świdnickich sklepów, vouchery do restauracji, do salonu fryzjerskiego, do salonu kosmetycznego, bilety wstępu do kina, bilety wstępu do obiektów turystycznych z regionu wałbrzyskiego.

W Galerii Świdnickiej bicie rekordu – trwają zapisy

W sobotę, 20 maja o godz. 10.00 w Galerii Świdnickiej rozpocznie się bicie rekordu Świdnicy w 24-godzinnej jeździe na rowerze stacjonarnym i biegu na bieżni mechanicznej. Rok temu rowerzyści wspólnymi siłami wykręcili 1238,7 km. W czasie tegorocznej edycji spróbują go pobić. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.sport.swidnica.pl

Bicie obu rekordów będzie się odbywać na odcinkach czasowych 15, 30 lub 60 minut. Oprócz ustanowienia obu rekordów organizatorzy przewidzieli cel charytatywny akcji. Każdy przejechany na rowerze „rekordowym” i przebiegnięty przez uczestników kilometr będzie przemnożony przez 1 zł i uzbierana w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na zakup rowerów dla wychowanków Domu Dziecka ze Świdnicy.