Świdnica częścią Wrocławia? Wernisaż „Miasto Nowy Twór”

Czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało gdyby Wrocław rozrósł się tak bardzo, że zaanektowałby pod swoje skrzydła Świdnicę? Taka futurystyczna wizja nasuwa wiele pytań: np. czy Świdnica, straciłaby swoją tożsamość i przerodziłaby się w zupełnie inne miasto? Czy Wrocław nadal pozostałby Wrocławiem? Odpowiedzi na te oraz inne pytania, postarają się poszukać organziatorzy podczas wernisażu interaktywnej wystawy Agaty Elsner i Marka Straszaka.

Fundacja Inicjatywa B oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zapraszają na wernisaż i ekspozycję projektu Miasto Nowy Twór!

Co się stanie jeśli dwie różne tkanki miejskie połączą się w jedną całość? Powstaje Miasto Nowy Twór – artystyczna mapa „nowego miasta”, nowego organizmu złożonego z wielu komórek, których rozrost powoduje coś na kształt guza, glitch’a, (nowotworu miasta).

Projekt ma formę abstrakcyjnej instalacji interaktywnej. Użytkownik poprzez dotyk wpływa na stopień ilości przeszczepionych komórek miejskich oraz na stan zaawansowania mutacji miast. To już nie tylko Wrocław czy Świdnica, ale i Paryż, Kair, Sydney czy Nowy Jork tracą czytelność przestrzenną, doprowadzając do poczucia zagubienia we własnej małej ojczyźnie. Każdy będzie miał szansę stworzyć autorskie „Miasto Nowy Twór”, a następnie wydrukować je w formie pocztówki z własną, wykreowaną mapą.