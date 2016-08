Świdnica Cup – od piątku wielkie święto szczypiorniaka!

35 zespołów z Polski i Czech stanie na starcie piątej edycji Festiwalu Piłki Ręcznej Świdnica Cup. To jeden z największych młodzieżowych turniejów piłki ręcznej w Polsce. Podobnie jak przed rokiem rywalizacja będzie toczyła się w dwóch miejscowościach, trzech kategoriach wiekowych i czterech halach. Do Świdnicy i Witoszowa przyjedzie w sumie blisko 700 zawodników!



Trzydniowe zawody rozpoczną się w piątek, 2 września i potrwają do niedzieli, 4 września. Juniorzy młodsi będą rozgrywać swoje mecze w hali lodowiska oraz hali na osiedlu Zawiszów w Świdnicy. Areną turnieju młodzików będzie hala sportowa w Witoszowie, natomiast chłopcy wystąpią w hali Gimnazjum nr 3.

Lista zgłoszeń jest bogata. Gospodarze – ŚKPR Świdnica będą reprezentowani we wszystkich kategoriach. Wśród gości festiwalu są kluby z Zielonej Góry, Legnicy, Głogowa, Nowej Soli, Lubina, Wrocławia, Siemiatycz, Grodkowa, Sosnowca, Dzierżoniowa, Komprachcic, Obornik Wielkopolskich, Buku, Kłodzka, Dobroszyc, Kątów Wrocławskich oraz Nachodu w Czechach. Zmaganiom młodych szczypiornistów będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Jedną z nich będą stoiska marek Hummel i Select.

Tak wielkie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerów i sponsorów: Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Urzędu Gminy Świdnica, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, SP 1 w Świdnicy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Ludowych Zespołów Sportowych, firm Dacco, Geo Projekt, Bono Catering, Antikor, MPK Świdnica.

Program i uczestnicy Świdnica Cup 2016

Chłopcy. Mecze w Gimnazjum nr 3 (pt. 13.30-20.00, sb. 8.00-21.00, nd. 8.00-12.00, 12.30 – zakończenie zawodów).

ŚKPR I Świdnica, ŚKPR II Świdnica, TJ Nachod, Olimp Grodków, Spartakus Zielona Góra, Żagiew Dzierżoniów, Zagłębie Lubin, Trójka Nowa Sól, Sparta Oborniki Wlkp. Dziewiątka I Legnica, Dziewiątka II Legnica

Młodzicy. Mecze w hali w Witoszowie (pt. 13.00-20.00, sb. 8.45-20.00, nd. 8.30-13.00, 13.20 – zakończenie zawodów).

ŚKPR Świdnica, OSPR Gim 2/UKS Dziewiątka Legnica, Spartakus Zielona Góra, Sparta Oborniki Wlkp., Żagiew Dzierżoniów, MKS MOS Wrocław, Olimp Grodków, Chrobry i Głogów, Chrobry II Głogów, OSiR Komprachcice

Juniorzy młodsi. Mecze w hali lodowiska (pt. 14.00-20.00, sb. 9.00-19.00, nd. 9.00-12.10) i hali na osiedlu Zawiszów (pt. 13.00-21.00, sb. 8.00-20.30, nd. 8.00-13.00, 13.30 – zakończenie zawodów.

ŚKPR I Świdnica, ŚKPR II Świdnica, Spartakus Buk, Chrobry Głogów, Śląsk Wrocław, KWJM Dolny Śląsk ’01, UKS Dobroszyce, TS Siemiatycze, Gwardia Opole, MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec, Sparta Oborniki Wlkp. Siódemka Miedź Legnica, GOKiS Kąty Wrocławskie, Lew Kłodzko