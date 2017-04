Świąteczne odwiedziny

Rejony cmentarzy w okresie Świąt Wielkiej Nocy pod kontrolą strażników.

Jest już polską tradycją, że Święto Zmartwychwstania Pańskiego to czas, kiedy masowo odwiedzamy cmentarze. W tym też okresie ich rejony stają się miejscem, w którym dochodzi do wzmożonego natężenia ruchu drogowego, a tym samym zatłoczenia na parkingach do nich przylegających. Apelujemy do wszystkich kierujących pojazdami, ale też i pieszych, o wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość wobec siebie. Postaramy się w miarę naszych możliwości kontrolować tereny świdnickich nekropolii, w tym szczególnym okresie. Jeżeli zajdzie tylko taka potrzeba, do każdego strażnika, którego Państwo spotkacie, można podejść i poprosić o udzielenie pomocy. Funkcjonariusze będą również obecni przy mogiłach sprawdzając, czy nie dochodzi do zakłócania spokoju i porządku publicznego.

SM w Świdnicy