„Pokazaliście, czym jest etos służby”

Kilkudziesięciu strażaków ze Świebodzic oraz Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz otrzymali z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka odznaczenia za zaangażowanie i wielkie oddanie podczas akcji ratunkowej po zawaleniu się kamienicy przy ul. Krasickiego w Świebodzicach.

W czwartek, 4 maja, z okazji przypadającego w tym Dniu Międzynarodowego Święta Strażaków szef MSWiA spotkał się z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, którzy brali udział w akcji ratowniczej w Świebodzicach.

– Będąc na miejscu zdarzenia miałem okazję zobaczyć, w jak ekstremalnych i niebezpiecznych warunkach prowadzona była akcja. Ratownicy z ogromnym poświęceniem, ręcznie przeszukiwali gruzowisko. W takiej sytuacji najlepiej można dostrzec to, czym jest etos służby. Dziękuję za akcję w Świebodzicach – powiedział szef MSWiA.

W związku z akcją ratowniczą w Świebodzicach szef MSWiA wręczył Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Złote Odznaki otrzymało 5 strażaków oraz burmistrz Świebodzic. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżnionych zostało 12 funkcjonariuszy, natomiast Brązową Odznaką 27 strażaków.

Podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak przyznał nagrody finansowe 25 funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Nagrody dla 31 strażaków przyznał również komendant główny PSP nadbrygadier Leszek Suski. Z kolei awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 18 strażaków.

– Akcja w Świebodzicach była dla nas bardzo ciężka. Była to jedna z największych akcji w ostatnich latach prowadzonych na Dolnym Śląsku. Część osób z tej kamienicy udało nam się uratować. Części nie udało się uratować. To jest właśnie tragedia strażaka, który jest bezsilny – szczególnie wobec żywiołu, czy klęski, kiedy nie może już innym osobom pomóc – powiedział komendant główny PSP nadbrygadier Leszek Suski.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreśla, że odznaka – choć imienna – tak naprawdę jest uhonorowaniem wszystkich służb, instytucji i osób, które włączyły się w akcję ratowniczą w naszym mieście.

– Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy tego dnia, 8 kwietnia 2017 roku, nieśli pomoc, by ratować ludzkie życie: strażakom, policjantom, ratownikom medycznym, służbom miejskim, pracownikom urzędu i wszystkim mieszkańcom – mówi Bogdan Kożuchowicz. – Każdy z nas starał się robić to, co do niego należy najlepiej i najsumienniej.

W akcji ratowniczej 8 kwietnia brało udział ponad 200 ratowników. Pierwsi strażacy z naszej jednostki byli na miejscu po 4 minutach od katastrofy.

Uhonorowani strażacy z JRG PSP w Świebodzicach:

st. kpt. Maciej Nowak

st. asp. Janusz Zawadzki

asp. Sławomir Szmigiel

asp. Jarosław Drzęźla

st. ogn. Mariusz Waligórski

ogn. Łukasz Rostkowski

ogn. Arkadiusz Kuc

mł.ogn. Mariusz Siatka

st.str. Wojciech Ochęcki