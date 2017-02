Stanisław Vincenz i Huculszczyzna. Niezwykła wystawa w bibliotece (FOTO)

Tradycje kultury pasterskiej, świat osady naftowej, życie w Karpatach Wschodnich na wyciągnięcie ręki, magia Huculszczyzny, góralski folklor, a także życie i twórczość wybitnego pisarza, autora czterotomowego dzieła „Na wysokiej połoninie”. Do 7 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy można oglądać niezwykłą wystawę „Dialog o losie i duszy” poświęconą pisarzowi Stanisławowi Vincenzowi. Jej szczegóły zdradza twórca wystawy dr Jan Choroszy.

Po Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy, a także wielu innych miastach Polski, wystawa poświęcona pisarzowi Stanisławowi Vincenzowi zawitała wreszcie do Świdnicy. Jej inauguracja odbyła się we wtorek, 7 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. – Właściwie to powinniśmy otwierać szampana, bo to jest 21. lokalizacja tej wystawy, więc można powiedzieć, że mamy sukces – powiedział na wstępie twórca wystawy dr Jan Choroszy, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor monografii Huculszczyzna w literaturze polskiej (1991) i studiów poświęconych Vincenzowi, a także pomysłodawca wortalu www.vincenz.pl .

Bohaterem wystawy jest Stanisław Vincenz, więc jest ona w założeniu biograficzna, ale nie tylko. – Zależało mi na tym, aby pokazywała też twórczość Stanisława Vincenza, bo w powiązaniu z jego biografią, te dwa wymiary życia splatają się ze sobą nierozerwalnie – wyjaśnił Jan Choroszy i dodał, że najmocniej akcentowane są w niej Połoniny i epos huculski „Na wysokiej połoninie”.

Co my dzisiaj wiemy o Huculszczyźnie? Niewiele. Dlatego jest ta wystawa. Można na niej poznać dawne tradycje i kulturę, dzisiaj dla nas nadal egzotyczne.

– Wystawa prezentuje najważniejsze etapy biografii Stanisława Vincenza i główne wątki twórczości, przypomina esej: opowieść łączy fakty, obrazy i zdjęcia, wspomnienia, opinie oraz fragmenty tekstów. Tłem narracji są fotografie włoskiego etnologa Lidia Ciprianiego z 1933 roku – jeden z ostatnich obrazów dawnej Huculszczyzny – mówi Adriana Miara, dyrektor miejskiej biblioteki i zaprasza mieszkańców na wystawę. – Jest ona dostępna przez cały miesiąc, do 7 marca w godzinach otwarcia w holu biblioteki. Wstęp wolny.

Więcej w poniedziałkowym, papierowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”.

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec