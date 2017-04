Sprzątanie wieżyczki po raz kolejny

– Posprzątajmy wieżyczkę – jeszcze raz! – zachęcają członkowie Świdnickiego Forum Rozwoju, którzy już po raz trzeci organizują akcję sprzątania miejsca po zabytkowej wieżyczce w Parku Młodzieżowym przy ul. Armii Krajowej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę – 22 kwietnia, od godz. 10:00.

Wszyscy mieszkańcy, którym nie jest obojętne dziedzictwo historyczne i kulturalne naszego miasta wspólnie postarają się o to, aby po zimowym zapomnieniu, ponownie odkryć to, co z altany pozostało. Na co dzień zapomniane miejsce, które przez lata było miejscem szczególnym, przy którym spotykali się zakochani, odbywały się wieczorki taneczne, grała orkiestra, przez chwile znów będzie tętniło życiem!

Będzie to również doskonała okazja do integracji świdniczan, zarówno tych młodych, którzy nie pamiętają świetności tego miejsca, jak i tych, którzy przeżyli tutaj wiele radosnych chwil.

Organizatorzy zapewniają niezbędne do prac narzędzia – sekatory, rękawice, grabie, worki na śmieci. Podczas akcji będzie również poczęstunek- gorące kiełbaski z grilla oraz ciepłe i zimne napoje. Po zakończeniu prac, chętni wezmą udział we wspinaczce drzewnej oraz rozlosowane zostaną vouchery do świdnickiej restauracji Mc Donald’s.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich świdniczan do wspólnej akcji!

fot. (bfg)