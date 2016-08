SPDC „Serce” z nowym zarządem

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” podczas walnego zgromadzenia członków 30 sierpnia przyjęli rezygnację Iwony Maciejewskiej z funkcji prezesa Stowarzyszenia. Gościem dorocznego spotkania w siedzibie SPDC „Serce” przy ul. Kościelnej 15 był Marek Michalak, wieloletni prezes Serca, obecnie konstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka, honorowy prezes-członek SPDC „Serce”.

Podczas posiedzenia tego samego dnia ukonstytuował się nowy zarząd, na czele którego stanęła Ewa Górecka, dotychczasowa wiceprezes SPDC „Serce”. W nowym zarządzie – obok pani prezes zatwierdzonej także przez samorząd dziecięcy SPDC „Serce” – znalazły się: Adriana Michalak – wiceprezes, Jadwiga Kępa – II wiceprezes, Alicja Dąbrowska – sekretarz i Grażyna Parfianowicz – skarbnik.

– Bardzo dziękuję za lata współpracy i zaangażowanie – podkreślała Iwona Maciejewska, która odbierając podziękowania nie kryła wzruszenia. Zadeklarowała, że na tyle, na ile zdrowie jej pozwoli, będzie nadal wspierać działalność SPDC „Serce”.

– Byłemu zarządowi serdecznie dziękuję za lata wytężonej, samodzielnej pracy. Nowemu zarządowi życzę energii, by Serce nadal było dla wielu dzieci miejscem bezpiecznym i wyjątkowym, szanującym i propagującym prawa dziecka – mówił Marek Michalak.

– Zawsze Serce miało dużo do powiedzenia w naszym mieście i to będziemy kontynuować. Przez te wszystkie lata Stowarzyszenie zawsze na pierwszym planie stawiało dzieci i to również się nie zmieni. My po prostu jesteśmy dla nich. To właśnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach Świdnicy powstało Centrum Przyjaźni Dziecięcej – mówiła nowa prezes SPDC „Serce” Ewa Górecka.

Pierwsza uchwała nowego zarządu dotyczyła przyznania tytułów członków honorowych SPDC „SERCE” dla Barbary i Krzysztofa Zarembów, wieloletnich działaczy i darczyńców organizacji.