Spacer po Świdnicy

W najbliższą sobotę, 3 czerwca odbędzie się turystyczny spacer Dolnoślązaków po Świdnicy, który poprowadzi Beata Maciejewska – znana dziennikarka, publicystka, z wykształcenia historyk. W spacerze ma wziąć udział około 200 osób – przyjadą do Świdnicy zorganizowanym pociągiem Kolei Dolnośląskich oraz własnymi samochodami. Wyprawa rozpocznie ok. godz. 10.30 spod Dworca Głównego w Świdnicy.

Trasa nie jest zbyt długa, około 5 km, ale fascynująca, z dłuższymi przystankami w Kościele Pokoju i katedrze, a także na pięknym świdnickim Rynku. O skarbach Kościoła Pokoju opowie ksiądz biskup Waldemar Pytel, a katedrę będzie można zwiedzać z pisarzem Wojciechem Korycińskim. W Rynku przywita zwiedzających przewodnik w dawnym stroju kupieckim, który opowie o historii piwa i handlu oraz najważniejszych zabytkach, jakie znajdują się na starówce.

– Wspaniałe mieszczańskie kamienice, ślad kilkusetletniej handlowej przeszłości Świdnicy, stanowią konkurencję dla zabytkowych świątyń. W XVI w. miasto liczyło ok. 12 tys. mieszkańców i miało ponad 650 zakładów rzemieślniczych oraz znakomitych browarników. Tutejsze piwo wojnę we Wrocławiu sprowokowało, a Piwnica Świdnicka ściągała tłumy spragnionych tego trunku. Tajemnica jego wyjątkowego smaku tkwiła ponoć w znakomitej wodzie, którą w Świdnicy czerpano z głęboko bijących źródeł. Oczywiście odwiedzimy Grundhof i nawet zapolujemy na dzika – zapowiada Beata Maciejewska. I dodaje: – Przejdziemy przez wszystkie epoki i postaram się Was nie zamęczyć. Podczas przygotowań do wycieczki mój przyjaciel Mieczysław zaciągnął mnie pod ambonę kościoła Pokoju, pokazał klepsydrę odmierzającą czas kazań i ostrzegł, że nie przestanę tu gadać. Cóż, istnieje takie niebezpieczeństwo.

Zapraszamy również świdniczan na tę fascynującą wyprawę – przespacerujmy się ulicami miasta, aby odkryć je na nowo. Do wspólnego zwiedzania można przyłączyć się w każdej chwili. Podsumowaniem wycieczki będzie publikacja książki „Spacerownik Dolnośląski”, na stronach której Beata Maciejewska przybliży historię i przedstawi atrakcje turystyczne nie tylko Świdnicy, ale także innych miejsc Dolnego Śląska, po których będzie spacerowała z turystami.