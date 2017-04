Śmiertelny wypadek na krajowej piątce

Nie żyje motorowerzysta, mieszkaniec powiatu świdnickiego. Mężczyzna ucierpiał w wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej nr 5 pomiędzy Jaroszowem a Strzegomiem. Sprawcą jest 65-letni kierowca ciężarówki.

Do wypadku doszło 26 kwietnia na krajowej piątce. – Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.37. Z ustaleń wynika, że 65-letni kierowca jadący samochodem ciężarowym MAN zamierzał skręcić w lewo w drogę gruntową i wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącym motorowerzyście – informuje asp. sztab. Grzegorz Oleśkiewicz, oficer prasowy KPP w Świdnicy.

Jak dodaje rzecznik, doszło do silnego uderzenia. 44-letni motorowerzysta był na miejscu intubowany, a następnie przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala we Wrocławiu. Tam mężczyzna zmarł podczas operacji. – Śmierć nastąpiła po godz. 18.00 – mówi rzecznik. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.

Sprawę bada policja i prokuratura.

