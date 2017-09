Śmiertelne wypadki. Nie żyją dwie osoby

Nie żyje 48-letni świdniczanin potrącony wczoraj, 3 września na drodze pomiędzy Bojanicami a Lutomią Górną w gminie Świdnica. Śmierć w wypadku poniósł także 27-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego, który uderzył w przydrożne drzewo.

Pierwszy wypadek miał miejsce około godz. 16.20 na drodze wojewódzkiej nr 382 w okolicach Stanowic w gminie Strzegom. Jak informuje Magdalena Ząbek, oficer prasowy KPP w Świdnicy, 27-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego kierował samochodem marki Mitsubishi i w pewnym momencie z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym uderzył w przydrożne drzewo. – Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – mówi w rozmowie z nami rzeczniczka.

Do kolejnego tragicznego zdarzenia doszło ok. godz. 20.00 na drodze pomiędzy Bojanicami a Lutomią Górną w gminie Świdnica. 45-letni mieszkaniec Wałbrzycha kierujący samochodem marki Opel Astra potrącił idącego bez odblasków pieszego. 48-letni mieszkaniec Świdnicy z poważnymi obrażeniami został przewieziony do wałbrzyskiego szpitala. Niestety po kilku godzinach w nocy zmarł.

Okoliczności tragicznych zdarzeń wyjaśni prokuratura.

