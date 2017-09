Śliczne pieski do adopcji (FOTO)

Przedstawiamy Wam śliczne pieski, które czekają w świdnickim schronisku na nowy, kochający dom.

Helcia – mała suczka poszukuje spokoju i troski

Helcia to malutka suczka, która wiele w życiu przeszła… Świadczy o tym jej lęk przed krzykiem, uniesioną ręką i gwałtownymi zachowaniami ze strony ludzi. Suczka odnajduje oparcie w towarzystwie innego psa i dom z psim kolegą będzie w jej przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Helcia nie nadaje się do miejskiego zgiełku, mieszkania w bloku na 4 piętrze. To pies potrzebujący odrobiny spokoju. Dom nieco oddalony od hałasu będzie dla niej idealną opcją, gdzie się wyciszy i zrelaksuje. Przydatny będzie ogródek/podwórko, na które suczka będzie mogła swobodnie wyjść, gdyż ma problemy z zachowaniem czystości i potrzebuje przyzwyczajania do smyczy.

Suczka nie zwraca uwagi na koty, jej stosunek do innych zwierząt jest neutralny i nie okazuje agresji. Suczka jest płochliwa, ale nie robi człowiekowi krzywdy. Dla dobra suczki chcemy jej znaleźć dom bez malutkich dzieci, gdyż może ona czuć się zestresowana podczas zabaw i harców najmłodszych domowników.

Helcia stanie się wspaniałą towarzyszką osoby, która da jej szansę i otoczy cierpliwością oraz miłością?

Pies przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

tel. 790-241-451

Foksik – mały piesek dedykowany do towarzystwa samotnej osobie!

Foksik trafił do schroniska po wypadku komunikacyjnym na ul. Wrocławskiej w Świdnicy, piesek potrącony leżał na przystanku. Rokowania były bardzo ostrożne, Foksik miał ranę na głowie, krwiaka na oku i był mocno poobijany, nie mógł wstawać samodzielnie. Na szczęście nie doszło do żadnego złamania ani uszkodzenia rdzenia kręgowego. Intensywne leczenie, wzmacnianie psiaka suplementami i dobrą karmą zaowocowało powrotem do zdrowia! Aktualnie Foksik nie pamięta o tym, co było i czeka na dobry domek?

Foksik nie miał łatwego życia, trafił do nas bardzo zapchlony, miał liczne ubytki sierści i jego ogólna kondycja była bardzo słaba. Świadczy to o długiej tułaczce lub zaniedbaniach w poprzednim domu.

Piesek jest domowym pieskiem, zachowuje czystość i nie szczeka oraz nie niszczy pozostawiony sam. Obecność innych psów, czy kotów zupełnie go nie wzrusza. Foksik poszukuje domu spokojnego. Sprawdzi się idealnie w charakterze towarzysza samotnej osoby, której dotrzyma kroku. Jest psem mało aktywnym, nie wymaga bardzo długich spacerów. Obawia się gwałtownych ruchów, kuli się i okazuje wtedy strach.

Poszukujemy dla niego domu, który stanie się jego przystanią po tak długiej tułaczce i po tylu przeżyciach.

Pies przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

tel. 790-241-451

Grażka – mikrosunia w typie terriera

Grażka to niewielka suczka, w wieku ok. 1,5 roku, która szuka bardzo wytrwałego i cierpliwego domu?Chociaż rozbraja wyglądem, bardzo prosimy o zapoznanie z charakterem suczki, gdyż Grażka wymaga bardzo indywidualnego podejścia.

Suczka musiała spędzić życie na zewnątrz lub otrzymała niewiele uwagi od właściciela. Grażka NIE ZACHOWUJE CZYSTOŚCI! Ma z tym problem i szukamy dla niej domu z ogródkiem, aby uniknąć niepowodzeń adopcyjnych? Najlepszy będzie dom bez kotów i bez malutkich dzieci – Grażka jest pobudliwym psem, a instynkt terriera dyktuje jej pogoń za kotem.

Jeśli dysponujesz ogródkiem, na który psinka będzie swobodnie wychodzić, popracujesz nad zachowaniami nieokrzesanej, rozbestwionej suczki, to zapraszamy do adopcji tego mikropieska?

Pies przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

tel. 790-241-451