ŚKPR drugi w Lesznie. We wtorek zagra z zespołem z Superligi

Z remisem i minimalną porażką wrócili z Leszna piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica. Towarzyski turniej z udziałem trzech pierwszoligowców był kolejnym etapem przygotowań do rozpoczynającego się 9 września nowym sezonem.

W rozegranym w sobotę, 26 sierpnia turnieju obok gospodarzy – Realu Astromalu Leszno i ŚKPR-u wystąpił jeszcze Grunwald Poznań. Świdniczanie, którzy tym razem nie wystąpili w optymalnym składzie (zabrakło Konrada Cegłowskiego i Patryka Dębowczyka, a Adrian Prus i Kamil Rogaczewski wystąpili tylko w pierwszym spotkaniu) najpierw przegrali 26:27 (11:13) z Realem Astromalem Leszno, a następnie zremisowali 22:22 (12:10) z Grunwaldem. W trzecim spotkaniu Real Astromal pokonał Grunwald 28:23 i dzięki temu zwyciężył w imprezie. Świdniczanie zameldowali się na drugim miejscu.

– Spotkały się trzy zespoły o bardzo zbliżonych umiejętnościach. Oba mecze należały do naszych skrzydłowych, którzy wobec bardzo mocnego środka obrony rywali kończyli większość akcji. Troszkę szkoda remisu z Grunwaldem, bo bramkę straciliśmy po rzucie bezpośrednim, już po końcowej syrenie. Wiemy nad czym musimy jeszcze pracować i jedziemy dalej – skwitował występy zespołu Arkadij Makowiejew, wiceprezes klubu.

Kolejny test Szare Wilki przejdą we wtorek, 28 sierpnia. O 18.30 w hali Zawiszów zmierzą się występującym w PGNiG Superlidze Chrobrym Głogów. Dla gości będzie to ostatni test przed meczami o ligowe punkty i starciem 4 września z Wybrzeżem Gdańsk, spodziewać się zatem można, że głogowianie podejdą do spotkania bardzo poważnie. Ciekawe jak na tle tak wymagającego przeciwnika zaprezentują się świdnickie Szare Wilki. Jedno jest pewne. Dla podopiecznych Grzegorza Garbacza będzie to bardzo pożyteczny sprawdzian.

Przypomnijmy, że rozgrywki w I lidze piłki ręcznej rozpoczną się 9 września. W pierwszej kolejce ŚKPR zagra przed własną publicznością z MTS-em Chrzanów.

Real Astromal Leszno – ŚKPR Świdnica 27:26 (13:11)

ŚKPR: Prus, Wasilewicz, Bajkiewicz – Brygier 6, Borszowski 5, P. Rogaczewski 5, K. Rogaczewski 3, D. Kijek 2, Lasak 2, Piędziak 1, Makowiejew 1, Chaber 1, P. Kijek

ŚKPR Świdnica – Grunwald Poznań 22:22 (12:10)

ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz – Brygier 7, Borszowski 5, P. Rogaczewski 4, Chaber 2, D. Kijek 1, P. Kijek 1, Piędziak 1, Lasak, Makowiejew