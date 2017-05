Seryjny włamywacz zatrzymany

W okresie od 7 do 13 maja br., na terenie Świebodzic doszło do szeregu włamań do piwnic oraz altan działkowych. Sprawca działał zawsze w porze nocnej. Poprzez wyłamywanie zamków w drzwiach, przecinanie skobli, czy wybijanie szyb w oknach dostawał się do wnętrz skąd dokonywał kradzieży wszelkich przedstawiających większą wartość przedmiotów. W kręgu jego zainteresowań znalazły się chociażby leżaki, elektronarzędzia, czy sprzęt ogrodowy.

Funkcjonariusze z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Świebodzicach w wyniku pracy operacyjnej ustalili, a następnie zatrzymali podejrzewanego o te czyny mężczyznę. Okazał się nim 31-letni świebodziczanin, który przyznał się do wszystkich sześciu włamań. W chwili zatrzymania ponadto posiadał przy sobie amfetaminę.

Dalsze czynności wykazały, iż wymieniony swój skradziony „łup” sprzedawał, a pieniądze przeznaczał m.in. na alkohol.

Policjanci nadal pracowali nad tą sprawą, czego efektem było zatrzymanie pasera, który skupował powyższe przedmioty. Mężczyzną tym okazał się 30 latek ze Świebodzic, u którego funkcjonariusze zabezpieczyli pochodzące z opisanych włamań mienie w postaci podkaszarki, wkrętarki, wyrzynarki, anteny, namiotu, oraz fotela ogrodowego. Trwają czynności mające na celu odzyskanie pozostałych przedmiotów.

Obaj podejrzewani przyznali się do popełnienia powyższych czynów, teraz o ich losie zadecyduje sąd.

Pierwszy z mężczyzn odpowie za kradzieże z włamaniem oraz nielegalne posiadanie substancji psychotropowych, jego towarzysz usłyszy natomiast wyrok za paserstwo.

(KPP Świdnica)