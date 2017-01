Seryjny włamywacz namierzony

Włamywał się nocą do świdnickich sklepów spożywczych i kradł papierosy, alkohol, a także pieniądze pozostawione w kasie. Seryjny włamywacz ustalony.

archiwum redakcji, zdjęcie ilustracyjne

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, w drugiej połowie 2016 r. zgłaszali się właściciele sklepów spożywczych z terenu miasta i okolicznych wsi, składając zawiadomienia o włamaniach do ich punktów handlowych. – Opis zdarzenia za każdym razem był podobny. Sprawca działał zawsze w nocy, wyłamywał kłódki lub zamki w drzwiach wejściowych, a następnie dokonywał kradzieży papierosów, alkoholi oraz pozostawionej w kasie gotówki. W międzyczasie doszło także do dwóch usiłowań włamań do sklepów, które zostały już wcześniej okradzione – relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Oleśkiewicz, oficer prasowy KPP w Świdnicy.

Miejscowi policjanci otrzymali wówczas także zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych na terenie podświdnickiej wsi, gdzie łupem amatora cudzej własności padł rower oraz elektronarzędzia.

Świdniccy „kryminalni” skrupulatnie i cierpliwie pracowali nad powyższymi sprawami. Zebrany materiał dowodowy dawał podstawy do stwierdzenia, iż sprawcą opisanych czynów jest ta sama osoba. Policjanci ustalili podejrzewanego, którym okazał się 32-letni mieszkaniec Wałbrzycha. Mężczyzna w międzyczasie zdążył trafić do już zakładu karnego za inne, wcześniej dokonane kradzieże.

Będąc zatem za kratami usłyszał w sumie 12 kolejnych zarzutów za opisywane przestępstwa i przyznał się do popełnienia tych czynów. Łączne straty jakie w ich wyniku spowodował, to ponad 46 tysięcy złotych.

– 32-latek niedługo usłyszy zatem kolejny wyrok, który niewątpliwie przedłuży jego pobyt za kratami – dodaje rzecznik.

Przypomnijmy, iż kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, a w przypadku powrotu do przestępstwa, czyli tzw. „recydywy”, z którą w tej sytuacji mamy do czynienia, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

oprac. (bfg), KPP Ś-ca