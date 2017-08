Rzucał jajkami w ludzi

Mężczyzna otworzył okna, ustawił w nich głośniki i próbował jajkami trafić w stojących naprzeciw jego kamienicy ludzi. Interweniowali strażnicy miejscy.

Do zdarzenia doszło nocą 12 sierpnia. O godz. 1.50 w świdnickim Rynku doszło do incydentu polegającego na rzucaniu jajkami z trzeciego piętra kamienicy. Mężczyzna otworzył okna, ustawił w nich głośniki i próbował trafić jajkami w stojących naprzeciw jego kamienicy ludzi. Po przybyciu patrolu straży miejskiej sprawca przyznał się do stawianych mu zarzutów, ale nie chciał poddać się czynności legitymowania. Również wezwanemu na miejsce patrolowi policji nie udało się uzyskać informacji, co do jego danych. – Ze względu na stan wskazujący na spożycie alkoholu, został on zatrzymany i osadzony do wytrzeźwienia. W dniu następnym funkcjonariusze straży miejskiej postawili mężczyźnie zarzuty i skierowali sprawę do Sądu Rejonowego w Świdnicy w związku z popełnieniem wykroczeń dotyczących zakłócenia porządku publicznego, rzucania przedmiotami w ludzi oraz odmowy podania strażnikom danych i dokumentu potwierdzającego tożsamość – informuje Jacek Budziszewski ze Straży Miejskiej w Świdnicy.