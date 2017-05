Ruszyły zapisy na 3. RST Półmaraton Świdnicki

Fundacja WroActiv oraz samorządy: Miasto Świdnica, Powiat Świdnicki i Gmina Świdnica zapraszają do udziału w 3.RST Półmaratonie Świdnickim, który odbędzie się 4 listopada. Ruszyła już rejestracja uczestników na stronie internetowej www.polmaraton.swidnica.pl.

– Ostatnie wydarzenia sportowe organizowane w naszym mieście, jak chociażby akcja „Świdnica na rowery” udowadniają, że świdniczanie to bardzo aktywni sportowo ludzie. Chcemy propagować zdrowy tryb życia i zachęcić jeszcze więcej osób do spędzania wolnego czasu czynnie i na świeżym powietrzu. Trzecia edycja Półmaratonu Świdnickiego to doskonała ku temu okazja i jednocześnie ogromna promocja miasta – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie w wydarzeniu może uczestniczyć 1500 osób. W biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 3 listopada 2017 roku.

Pakiet podstawowy dla mieszkańców powiatu świdnickiego pozostaje bez zmian i wynosi 40 zł. Zawodnicy do pokonania będę mieli około 21 kilometrów ulicami Świdnicy i okolicznych miejscowości. Start odbędzie się na świdnickim Rynku, dalej trasa przebiegać będzie tak, jak w ubiegłym roku, czyli ulicami – Kotlarską – Muzealną – Komunardów– Ks. Bolka Świdnickiego- Łukasińskiego – Gdyńską – Parkową – Saperów – Rzeźniczą – Mieszka I – Miłego Dnia – Śląską – Przyjaźni – Kraszowicką oraz przez wsie Opoczka – Bojanice – Burkatów – Bystrzyna Dolna i z powrotem do Świdnicy ulicą Przyjaźni – Zieloną – Śląską – meta: Stadion OSIR.

Dla 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji OPEN przewidziano nagrody pieniężne, a dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych, nagrody rzeczowe. Obok klasyfikacji mieszkańców powiatu świdnickiego i pracowników firmy RST, w tym roku dochodzą dwie nowe: mieszkańców gminy Strzegom oraz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Dla najmłodszych tradycyjnie przygotowane zostaną także biegi na dystansach od 200 do 1800 metrów. Odbędą się one na stadionie sportowym w Świdnicy. Regulamin i zapisy dostępne będą od 1 września.

Oprócz zmagań biegowych podobnie jak w roku ubiegłym LZS przygotuje miasteczko sportowe, w którym można będzie spróbować swoich sił w konkurencjach tj. rzuty woreczkami (numerologia), rzuty ringo, hokej, strzały na bramkę czy kręgle. Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą będą czuwać organizatorzy oraz wolontariusze.

Zorganizowany zostanie również bieg dodatkowy, czyli „Dzika Piątka” – pięciokilometrowa trasa, którą przebiec będzie mogło 300 zawodników.

Szczegółowe informacje związane z 3.RST Półmaratonem Świdnickim, znajdują się na stronie internetowej www.polmaraton.swidnica.pl oraz na facebooku „RST Półmaraton Świdnicki „.