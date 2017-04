Ruszył przetarg na wozy i sprzęt strażacki

Projekt partnerski gmin pod przewodnictwem gminy Świdnica pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych staje się faktem. Do 22 maja br. do g. 10.00 wykonawcy mogą składać oferty na dostawę 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem uterenowionym 4×4, 3 lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego.

Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP w Burkatowie, OSP w Ostroszowicach, OSP w Jaworzynie Śl., OSP w Męcince, OSP w Goczałkowie, OSP w Ujeździe Górnym, OSP w Pożarzysku, OSP w Leśnej, OSP w Tworzyjanowie, OSP w Siekierczynie, OSP w Brzegu Dolnym.

Każda z gmin odpowiada przede wszystkim za wdrożenie zakupionego w ramach projektu sprzętu w określonej jednostce OSP, przeprowadzenie działań promocyjnych, zapewnienie finansowania projektu i zachowanie jego trwałości w zakresie ich dotyczącym.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

