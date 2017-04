Rozpędzony Żarów

20 bramek w pięciu ostatnich meczach zdobyli piłkarze Zjednoczonych Żarów. Podopieczni Adama Łagiewki wszystkie te spotkania wygrali, a grający szkoleniowiec pozostaje jedną z najjaśniejszych postaci drużyny. Tym razem żarowianie odprawili z kwitkiem Iskrę Jaszkowa Dolna. Z trzech punktów cieszył się także Grom Witków. Oto raport z ostatnich meczów w klasie okręgowej.

Unia Złoty Stok – Grom Witków 0:4 (0:2)

Bramki: 0:1 Ł. Cegielski 20′, 0:2 Madziała 37′, 0:3 Madziała 62′, 0:4 Madziała 67′

Grom: Trawka – Solarz, Piech, M. Cegielski, Żołnierek, Sz. Kloc, Smutek (77′ Chodurek), Madziała, Turzański, Ł. Cegielski (81′ Krzysztań), P. Kloc (72′ Liszka)

Zamek Kamieniec – LKS Bystrzyca Górna 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Majewski 29′, 1:1 Ł. Somala 66′

Bystrzyca Górna: Janikowski – Matuła, A. Somala, Januszkiewicz, Urban (46′ Grandys), M. Szewczyk, Sajdak (86′ Mottel), W. Ciuba (65′ Leśniak), Ł. Somala, Ponulak (55′ Ryś), Niedziałkowski

Zjednoczeni Żarów – Iskra Jaszkowa Dolna 4:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Kołodziej 10′, 2:0 Łagiewka 23′, 3:0 Łagiewka 37′, 4:0 Kołodziej 47′, 4:1 Śliwiński 70′

Zjednoczeni: Hruszowiec – Chłopek, Chrapek, Wojnowski, Kaczmarczyk, Szuba (60′ Łuczak), Baziak, Klimaszewski (65′ Klimaszewski), Łagiewka (69′ Chwoszczenko), Florczak (55′ Borowiec), Kołodziej (80′ Bobrecki)

Po wygranej 4:0 w Złotym Stoku Grom Witków już wyraźnie oddalił się od strefy spadkowej. Chociaż wynik na to nie wskazuje, nie był to wcale jakiś wybitny występ witkowian. – W tej rundzie graliśmy już zdecydowanie lepiej, ale wygraliśmy gładko. Niesamowicie skuteczny był Maciek Madziała. Co uderzył, to wpadło, a każdy kolejny gol był coraz piękniejszy – podsumował spotkanie filar defensywy Gromu, Jarosław Solarz.

W niedzielę żarowianie rozbili Iskrą Jaszkowa Dolna 4:1. Łagiewka zaliczył dwie bramki i asystę, dwa gole zdobył też Mateusz Kołodziej. – Do przerwy było już 3:0. W drugiej połowie nieco spuściliśmy z tonu. Trochę szkoda, że nie udało się zagrać na zero z tyłu, ale najważniejsze, że mamy kolejne zwycięstwo – podsumował Jakub Jagła, kierownik Zjednoczonych.

Powody do radości były też w Bystrzycy Górnej. Niezbyt dobrze spisujący się wiosną LKS wywiózł remis z boiska groźnego Zamka Kamieniec. – To był niezły, wyrównany mecz. Remis nie krzywdzi żadnej ze stron – ocenia Andrzej Somala z LKS-u.



Klasa okręgowa

21. kolejka (22-23.04): Unia – Grom 0:4 (0:2), Zamek – Bystrzyca Górna 1:1 (1:0), Zjednoczeni – Iskra 4:1 (3:0), Victoria – Górnik 3:1 (1:0), Szczawno – Pogoń 2:0 (0:0), Zdrój – Orlęta 7:0 (2:0), Nysa – Niemczanka 3:0 (vo), Gola Świdnicka – Piławianka 0:3 (vo)

Nysa Kłodzko 21 49 15-4-2 67:24 Górnik Boguszów-Gorce (b) 21 47 15-2-4 39:26 Zjednoczeni Żarów (s) 21 46 14-4-3 48:21 Zdrój Jedlina Zdrój 21 42 13-3-5 56:30 Victoria Tuszyn 21 40 12-4-5 45:21 LKS Bystrzyca Górna 21 35 10-5-6 36:28 MKS Szczawno-Zdrój (b) 21 34 9-7-5 40:27 Zamek Kamieniec 21 29 8-5-8 41:33 Pogoń Duszniki Zdrój (b) 21 25 7-4-10 33:36 Iskra Jaszkowa Dolna 21 24 6-6-9 27:38 Grom Witków 21 22 7-1-13 32:47 Unia Złoty Stok 21 19 5-4-12 27:55 Orlęta Krosnowice (b) 21 17 4-5-12 21:50 Piławianka (b) 21 17 5-2-14 23:50 LKS Gola Świdnicka 21 12 3-3-17 32:57 Niemczanka (b) 21 12 3-3-15 23:53

Następna kolejka (29-30.04): Grom – Szczawno (sb. 16.00), Bystrzyca Górna – Zdrój (nd. 16.00), Iskra – Unia, Piławianka – Nysa, Górnik – Zamek, Pogoń – Victoria, Orlęta – Gola Świdnicka (3:0, vo), Niemczanka – Zjednoczeni (0:3, vo)