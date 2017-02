Rozpalanie w piecu, a spalanie śmieci

Intensywny dym z komina, to także efekt spalania dopuszczalnych prawem paliw.

Tylko w styczniu strażnicy miejscy interweniowali w 59 przypadkach związanych ze zgłoszeniami mieszkańców miasta dotyczących podejrzenia o spalanie niedopuszczalnych materiałów, substancji lub po prostu śmieci. Strażnicy na każde takie zgłoszenie odpowiedzieli przeprowadzeniem stosownej kontroli we wskazanym miejscu, jednak wynik ich wskazuje, że częstą przyczyną zaniepokojenia powodowanego wydobywającym się z kominów czarnym, gęstym dymem jest legalne działanie osoby rozpalającej dopuszczalnym paliwem, tj. węglem i drewnem w piecu. – Tylko w jednym przypadku ujawniono nieprawidłowości polegające na spalaniu kawałków mebli. Zanotowaliśmy również przypadki wezwania strażników do budynków ogrzewanych instalacją gazową – mówią strażnicy.

Warto w tym miejscu zauważyć, że pewną prawidłowością jest wydobywanie się intensywnego dymu z komina w momencie rozpalania w piecu. Nawet węgiel i drewno powodują zadymienie, a związane jest to chyba z parametrami i temperaturą nagrzania samego komina. Dlatego też często, po niedługim czasie od momentu rozpalenia w piecu, dym zmienia swoją barwę oraz jest mniej intensywny, co nie powoduje już zaniepokojenia okolicznych mieszkańców. – Apelujemy zatem przed skierowaniem do nas zgłoszenia o zwrócenie uwagi na ten aspekt, bowiem zaznaczyć tu trzeba, że kontrole wykonywane przez strażników są często uciążliwością dla mieszkańców naszego miasta. Niektóre nieruchomości w związku z częstymi zgłoszeniami były już wielokrotnie przez nas kontrolowane, a osoby w nich zamieszkałe denerwują się częstym nachodzeniem ich, mimo iż wykazały już, że stosują dopuszczalne prawem paliwa. W sytuacjach, kiedy intensywnemu długotrwałemu zadymieniu towarzyszy woń spalanego plastiku, gumy, szmat itp. prosimy o jak najszybsze przekazanie nam takiej informacji na bezpłatny numer telefonu 986 – podkreślają.