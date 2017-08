Rowery dla świdnickich dzieci

Miasto Świdnica po raz drugi jest partnerem akcji „Rower Pomaga” organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka z Bielska – Białej. W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu rowerzystów udało się przekazać aż 5 rowerów dla dzieci z ubogich rodzin. Świdnica zajęła drugie miejsce pod względem wyjeżdżonych km wśród podmiotów zgłoszonych do akcji.

W tym roku już pięcioro dzieci otrzymało swoje wymarzone jednoślady. Pierwszy przekazany został Maksymilianowi w czasie Pikniku Rowerowego „Świdnica na rowery”. Kolejne cztery prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska wręczyła: Wiktorii, Sarze, Nikodemowi i Brajanowi.

Świdniczanie nie zwalniają tempa i skutecznie walczą o kolejne rowery. Do tej pory przejechaliśmy 176 470 km i jest to drugie miejsce spośród 42 podmiotów zgłoszonych do wydarzenia.

W 2017 roku akcja rozpoczęła się w naszym mieście 10 marca i potrwa do końca września. W jej ramach każdy rowerzysta, a jest ich wielu w Świdnicy, może się przyczynić do ofiarowania dziecku wymarzonego roweru. Wystarczy wejść na stronę internetową www.rowerpomaga.pl, odszukać cel „Jeżdżę dla Świdnicy” i wpisać uczciwie ilość przejechanych na rowerze danego dnia kilometrów. Maksymalnie, raz dziennie jedna osoba lub organizacja (np. szkoła, klasa) może wpisać 300 km. W tym roku Fundacja Arka podniosła limit kilometrów upoważniających gminę do odbioru roweru z 20 tys. na 30 tys.

Najwięcej km wyjeździli uczestnicy 57 Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK oraz Paweł Wilk i Robert Rupnowski, którzy okrążyli Polskę na rowerach po to, żeby zebrać pieniądze dla ciężko chorej Blanki. Do wspólnej zabawy aktywnie włączyli się także uczestnicy Pikniku Rowerowego „Świdnica na rowery” oraz indywidualni rowerzyści.