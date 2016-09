Rowerem od najmłodszych lat

Straż Miejska w Świdnicy organizuje II spotkanie oparte na instruktażu z pogadanką skierowane do dzieci w przedziale klas I-IV. Impreza odbędzie się w dniu 11.09.2016 roku na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej w godz. 15:00 do 18:00.

Na spotkanie zapraszamy dzieci z rodzicami, najlepiej z własnym rowerem. Zajęcia prowadzić będą funkcjonariusze, na co dzień pracujący w patrolach rowerowych. Ciekawostką jest to, że są to osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy, czyli przygotowane do takich działań. Dla dzieci przygotowaliśmy niespodzianki i atrakcje. Będzie możliwość przejażdżki konnej, obejrzenia radiowozu Straży Miejskiej, porozmawiania ze strażnikami. Przewidziane są opaski odblaskowe dla każdego biorącego czynny udział w spotkaniu. Będą także rozdawane malowanki i książeczki z cyklu „Z nami Bezpieczniej” Przewidywany jest tor przeszkód dla początkujących rowerzystów. Zapraszamy dzieci i ich rodziców na II edycję szkolenia „Umiem bezpiecznie poruszać się rowerem”.

(SM Ś-ca)