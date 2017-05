Rekord i piknik

Już w nadchodzący weekend (20-21 maja) gratka dla wszystkich miłośników aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. W Galerii Świdnickiej bity będzie rekord w jeździe na rowerze stacjonarnym i biegu na bieżni, zaś w niedzielę rowerowy przejazd ulicami Świdnicy zwieńczony piknikiem na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W sobotę, 20 maja o godz. 10.00 w Galerii Świdnickiej rozpocznie się bicie rekordu Świdnicy w 24-godzinnej jeździe na rowerze stacjonarnym i biegu na bieżni mechanicznej. Rok temu rowerzyści wspólnymi siłami wykręcili 1238,7 km. W czasie tegorocznej edycji spróbują go pobić. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.sport.swidnica.pl

W niedzielę czeka akcja „Świdnica na rowery” pod patronatem prezydent miasta, Beaty Moskal–Słaniewskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 pod bosmanatem na zalewem Witoszówka. Stamtąd rowerzyści przejadą na ŚOSiR, gdzie o 12.00 rozpocznie się piknik z poczęstunkiem, konkursami i zabawami. W tym roku przygotowano wiele atrakcji, m.in. rowerowy freestyle połączony z warsztatami, zamki i dmuchańce dla najmłodszych, pokazy fitness, gry przygotowane przez Powiatowe Zrzeszenie LZS, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów przez policję, wystawy sklepów rowerowych oraz zdrowe przekąski. Uczestnicy pikniku będą mogli również wziąć udział w konkursach i wygrać bardzo atrakcyjne nagrody tj. gadżety rowerowe, kupony podarunkowe do świdnickich sklepów, vouchery do restauracji, do salonu fryzjerskiego, do salonu kosmetycznego, bilety wstępu do kina, bilety wstępu do obiektów turystycznych z regionu wałbrzyskiego.