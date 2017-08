Raz Dwa Trzy w Żarowie

Zespół Raz Dwa Trzy zagra w Żarowie.

Zespół, który od lat udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać się własnych pomysłów i estetyki a przy tym osiągnąć popularność, cieszyć się ogromną atencją fanów i nieustającą życzliwością krytyków. Karierę zaczynał na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Nierzadko wymieniany, jako zespół rockowy – wszak występował w Jarocinie. Sympatycy, fani i wielbiciele Raz Dwa Trzy kochają Adama Nowaka i jego zespół za senne bosanowy, kojące rytmy reggaeowe, miękko otulające dźwięki gitar, akordeonu i kontrabasu. Bogactwo instrumentów, technicznie doskonałe aranżacje, pełna pasja tworzenia i grania to znaki firmowe zespołu. Teksty Adama Nowaka są kunsztownie skonstruowanymi opowieściami z głębokim przesłaniem. Filozoficzne kapsułki, które chce się połknąć, by poszerzyć świadomość. Adam Nowak nie boi się pytań o rzeczy trudne i ostateczne.

Jego liryka porusza i pozostaje w słuchaczu. Raz Dwa Trzy to zjawisko. Fenomen. Są twórcami i równie dobrymi interpretatorami. Interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej czy Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Raz Dwa Trzy to jedne z najpiękniejszych i najtrafniejszych spośród dostępnych. Wielokrotnie nominowani do prestiżowych nagród muzycznych, nagradzani, ich albumy niejednokrotnie pokrywały się złotem i platyną.

Koncert już 15 września 2017 w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A. Bilety w cenie 40 zł do nabycia od 7.08.2017 w sekretariacie GCKiS.