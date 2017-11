Pucharowa przygoda trwa. Atrakcyjny rywal koszykarzy!

Franc Gardiner Polonia Świdnica pokonała 65:58 KKS Siechnice w meczu I rundy Pucharu Polski. W kolejnej podopieczni Mieczysława Młynarskiego zmierzą się występującą w I lidze drużyną z Krakowa, obrońcą trofeum sprzed roku. Ciekawie zapowiadający się pojedynek odbędzie się 30 listopada w Świdnicy.

Franc Gardiner Polonia Świdnica – KKS Siechnice 65:58 (14:19, 21:19, 16:13, 14:7)

Pucharowe starcie dwóch dolnośląskich trzecioligowców było bardzo zacięte. Losy pojedynku rozstrzygnęły się w ostatniej kwarcie wygranej przez świdniczan 14:7. Było to trzecie kolejne zwycięstwo koszykarzy Polonii (wcześniejsze dwa w lidze). Co ciekawe zespół z Siechnic będzie najbliższym rywalem Polonii w kolejnym meczu III ligi (sobota, 18 listopada, godzina 18.00, hala Zawiszów).

Rozgrywki koszykarskiego Pucharu Polski nie mają wielkiej rangi – swój akces zgłosiło tylko dwanaście zespołów – osiem z III ligi, trzy z II ligi, jeden z I i żaden z ekstraklasy. Dla zespołów z niższych lig to jednak szansa na pokazanie się i świdniczanie wspaniale z niej korzystają. Wygrana z Siechnicami otworzyła drogę do skonfrontowania swoich umiejętności z drużyną z zaplecza ekstraklasy. Ciekawie zapowiadające się spotkania odbędzie się 30 listopada w Świdnicy. RS Basket AZS Politechnika Kraków to faworyt rozgrywek. Drużyna ma aspirację do gry w ekstraklasie, a w swoich szeregach ma między innymi takich graczy jak Michael Dagna Hicks czy Michał Hlebowicki. Jako R8 Basket 3×3 Kraków to uczestnik prestiżowego FIBA 3×3 World Tour.

Puchar jest rozgrywany w systemie „przegrywający odpada”, w formie pojedynczych meczów w każdej rundzie. Pary wyłaniane są w losowaniu. W rundach z udziałem więcej niż ośmiu drużyn przy rozstawieniu do losowania zastosowane zostanie kryterium geograficzne. Gospodarzem każdego meczu jest drużyna z niższej ligi lub wyłaniany jest on w losowaniu. Dla czterech najlepszych drużyn zorganizowany zostanie turniej finałowy w formule Final Four. Organizator turnieju zostanie wybrany przez Komisję Przyznawania Turniejów Szczebla Centralnego po wyłonieniu czwórki uczestników. Udział w Final Four kończy rozgrywki dla drużyn na szczeblu PZKosz. Nie przewidziano wspólnych rozgrywek z udziałem klubów rozgrywek PZKosz i PLK SA.