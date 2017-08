Przyjdź i baw się razem z nami

Już po raz trzynasty dziennikarze Wiadomości Świdnickich będą szukać osób, które mają najdłuższe łokcie, włosy i stopy. Podczas dożynek w Lutomi w ramach kolejnej edycji Świdnickiego Łokcia sprawdzimy, która para jest najwyższa oraz przeprowadzimy konkurencję specjalną. Nie może Cię zabraknąć!

Wszystko to będzie miało miejsce podczas dożynek, które odbędą się w niedzielę, 3 września w Lutomi.

Świdnicki Łokieć to wspólna zabawa organizowana od 2005 roku przez „Wiadomości Świdnickie” i portal ws-24.pl, w której może wziąć udział każdy. Od 2011 roku kolejne edycje „Świdnickiego Łokcia” odbywają się w trakcie dożynek gminy Świdnica. Najpierw gościliśmy w Krzyżowej, potem w Burkatowie, Lutomi i później znowu w Krzyżowej. Gospodarze święta plonów mają swoje specjalne prawa. Co roku jedna z konkurencji dedykowana jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Świdnica.

Zabawa ma charakter konkursowy, a w każdej z konkurencji do wygrania są atrakcyjne nagrody. W tym roku ufundują je: Wójt Gminy Świdnica, Prezydent Miasta, Starosta Powiatu, Nadleśnictwo Świdnica i Salony Jubilerskie Wielgus. My już wiemy, jakie upominki czekają na naszych tegorocznych „naj” . Tajemnicy nie zdradzimy, ale zapewniamy, że jest o co walczyć!

Widzimy się w niedzielę, 3 września w Lutomi. Naszego stanowiska szukaj w okolicach sceny.

Szczegóły w naszej łokciowej wkładce dołączonej do gazety.

(BFG)