Pozytywnie zaskoczyli

Kilka miłych niespodzianek sprawiły w trzeciej kolejce klasy A zespoły z powiatu świdnickiego. Ważne punkty zdobyły zwłaszcza drużyny wymieniane w gronie kandydatów do walki o utrzymanie.



W grupie I dwa nasze zespoły spotkały się w bratobójczym boju. Rezerwy Victorii Świebodzice aż 4:0 wygrały w Lutomi z Kłosem. Co ciekawe wszystkie gole padły po przerwie, a na listę strzelców wpisali się: Paweł Martynoga (2), Adam Struski, Mateusz Kozieł.

W grupie II tempa nie zwalnia Granit Roztoka. Ekipa z gminy Dobromierz wysoko wygrała już trzecie spotkanie i otwiera tabelę z kompletem punktów i imponującym bilansem bramek 16:1. Tym razem Granit 5:0 zdemolował Deltę Słupice, która przed tym meczem była na pozycji wicelidera. – Wygraliśmy 5:0, ale mogło być dużo więcej. Nie wykorzystaliśmy aż dwóch rzutów karnych. dwóch bramek nie uznał nam również sędzia – mówił po spotkaniu Andrzej Śliwa, prezes klubu z Roztoki. Bogatym łupem bramkowym podzielili się: Kamil Orda, Rafał Majewski, Paweł Wojdyła, Damian Danaj i Robert Bodio.

Pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotował Cukrownik Pszenno, który 4:1 pokonał w Jaroszowie Unię. Bohaterem gości był Przemysław Osienienko, który skompletował hat-trick. Czwartego gola dołożył Mateusz Piskorski, a honorowe trafienie dla Unii po ładnym strzale z rzutu wolnego zaliczył Marcin Kołkowski. – Nasza gra wygląda coraz lepiej. Po tym meczu jestem przekonany, że będziemy walczyli o miejsca w górnej części tabeli. Unia była praktycznie bez sztycha, a my mogliśmy pokarać ich jeszcze mocniej – podsumował Jacek Filipczak, opiekun klubu z Pszenna.

Identyczny rezultat zanotowano w Wiśniowej, ale tam triumfowali gospodarze, a pokonani zostali goście z Makowic. Bramki w tym meczu zdobyli: Patryk Szokało (2), Michał Matuszak, Dawid Kasprzak dla PUO oraz Brajan Jóźwiak dla Dabro-Bau.

W Nowicach doszło do derbów gminy Jaworzyny. Po zaciętym spotkaniu okraszonym czterema bramkami i ośmioma żółtymi kartkami padł remis 2:2. – Piłkarsko byliśmy dojrzalsi, ale remis był raczej sprawiedliwym wynikiem – przyznał Grzegorz Bukała z Darboru. Piotr Szukalski, opiekun gospodarzy był nieco innego zdania. – Owszem, Darbor miał poprzeczkę i swoje sytuacje, ale my nie wykorzystaliśmy czterech klarownych okazji, które powinny zakończyć się golem. Wynik ustalono w pierwszej połowie po celnych strzałach Adriana Krzykalskiego (2) dla Venus oraz Bartłomieja Żmijewskiego i Piotra Koluśniewskiego dla Darboru. W Wirach naprzeciw stanęli dwaj debiutanci. Miejscowy STEP zremisował 1:1 z Polską Rzodkiewką Błękitnymi Słotwina. Goście prowadzili po rzucie karnym Łukasza Krzeczowskiego. STEP wyrównał po zamieszaniu podbramkowym i celnym strzale Michała Kopaczewskiego.

W górę tabeli przesunął się Herbapol Stanowice, który w meczu o „sześć” punktów pokonał 2:0 beniaminka z Łażan. W pierwszej części bramkę zdobył Jakub Pospiszil, a po przerwie na 2:0 podwyższył z rzutu karnego Fabian Jaworski. Bardzo cenną wygraną zanotowały „Koniczynki” z Mrowin. Mający dotąd dwa zwycięstwa na koncie Czarni Sieniawka po trafieniach Kamila Zdunika, Jarosława Jagły i Adriana Durmy przegrali 2:3 na boisku Zielonych.

Klasa A, grupa I

3. kolejka (27-28.08): Kłos Lutomia – Victoria II Świebodzice 0:4 (0:0), Biały Orzeł Mieroszów – KS Walim 0:0, Orzeł Lubawka – Boxmet Piskorzów 3:2, Skalnik Czarny Bór – Iskra Witków Śl. 2:4, Sudety Dziećmorowice – Czarni Wałbrzych 5:1, Włókniarz Głuszyca – Unia Bogaczowice 1:3. Pogoń Pieszyce pauzowała

Unia Bogaczowice (b) 3 9 3-0-0 11:3 Pogoń Pieszyce 2 6 2-0-0 6:0 Victoria II Świebodzice (b) 3 6 2-0-1 9:4 Sudety Dziećmorowice (s) 2 6 2-0-0 7:2 Włókniarz Głuszyca 3 6 2-0-1 7:4 Biały Orzeł Mieroszów 3 5 1-2-0 4:1 Iskra Witków Śl. 3 4 1-1-1 6:5 Boxmet Piskorzów 3 3 1-0-2 8:8 Orzeł Lubawka 3 3 1-0-2 3:9 KS Walim 3 2 0-2-1 3:5 Kłos Lutomia (b) 3 1 0-1-2 3:10\ Skalnik Czarny Bór (s) 2 0 0-0-2 4:10 Czarni Wałbrzych 3 0 0-0-3 1:11

Następna kolejka (3-4.09): Victoria II – Boxmet (nd. 13.00), Kłos – Włókniarz (nd. 16.00), Czarni – Skalnik, Iskra – Pogoń, Unia – Biały Orzeł, Walim – Sudety Klasa A, grupa II

3. kolejka (3-4.09): Unia Jaroszów – Cukrownik Pszenno 1:4 (1:2), Granit Roztoka – Delta Słupice 5:0 (3:0), PUO Wiśniowa – Dabro Bau Makowice 4:1 (1:1), Venus Nowice – Darbor Bolesławice 2:2 (2:2), STEP Tąpadła/Wiry – Błękitni Polska Rzodkiewka Słotwina 1:1 (0:1), Herbapol Stanowice – Zryw Łażany 2:0, Zieloni Mrowiny – Czarni Sieniawka 3:2 (2:1)

Granit Roztoka 3 9 3-0-0 16:1

PUO Wiśniowa 3 6 2-0-1 7:4

Czarni Sieniawka 3 6 2-0-1 7:6

Delta Słupice 3 6 2-0-1 4:6

Darbor Bolesławice (b) 3 5 1-2-0 7:5

Cukrownik Pszenno 2 4 1-1-0 4:1

Zieloni Mrowiny 3 4 1-1-1 6:8

Dabro-Bau Makowice 3 3 1-0-2 5:6

Unia Jaroszów 3 3 1-0-2 4:7

Herbapol Stanowice 3 3 1-0-2 3:10

Venus Nowice 3 2 0-2-1 3:4

Błękitni Polska Rzodkiewka (b) 3 2 0-2-2 5:7

STEP Tąpadła/Wiry (b) 2 1 0-1-1 1:3

Zryw Łażany (b) 3 1 0-1-2 3:7

Następna kolejka (3-4.09): Dabro Bau – Herbapol (sb. 16.00), Zryw – Granit (sb. 16.00), Darbor – Unia (sb. 16.00), Polska Rzodkiewka Błękitni – Delta (nd. 11.00), Czarni – PUO (nd. 11.00), Cukrownik – Zieloni (nd, 16.00), STEP – Venus (nd. 16.00)