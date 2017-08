Pożegnali Władysława Piotrowskiego

Rodzina, przyjaciele oraz dawni współpracownicy pożegnali zmarłego Władysława Piotrowskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy.

Władysław Piotrowski urodził się 8 lutego 1944 r. w Kostrzynie koło Częstochowy. Ukończył studia pedagogiczne, a następnie Akademię Rolniczą, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Rolniczej w Domaszkowie koło Bystrzycy Kłodzkiej, następnie awansował na dyrektora tej placówki. W wyniku dobrze ocenionej pracy na stanowisku nauczyciela i dyrektora, powołany został na Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania, Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Na początku lat siedemdziesiątych przeszedł do pracy w Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni w Bystrzycy Kłodzkiej. W roku 1976 podjął pracę w wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolnych na stanowisku Wiceprezesa ds. obrotu rolnego. W 1979 roku powołany został na Wicewojewodę Wałbrzyskiego, a następnie na Wojewodę. Świdnica, wśród wielu różnych inwestycji, zawdzięcza rozpoczęcie w 1987 r. budowy Szpitala „Latawiec”. W 1990 roku w wyniku fali zmian w administracji państwowej, przeszedł do pracy w BGŻ w Wałbrzychu, gdzie pracował do emerytury tj. do 2009 r. Działał społecznie w komitetach europejskich, Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz w regionalnym Stowarzyszeniu „Rotary”. – Zebraliśmy się na smutnej uroczystości ostatniego pożegnania Władysława Piotrowskiego- człowieka o wielkim sercu, dużej aktywności w działaniu, całkowicie poświęcającemu siebie, swój czas, dla realizacji celów jakie przed nim były stawiane, lub które sam sobie wyznaczał. Zawsze służył ludziom. Był życzliwy i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Był dobrym mężem, ojcem i dziadkiem. Odszedł od nas człowiek, którego będzie nam brakowało – wspominał w trakcie uroczystości pogrzebowych, Adam Markiewicz, wieloletni współpracownik Władysława Piotrowskiego. W ostatniej drodze zmarłego towarzyszyli, oprócz rodziny i przyjaciół, dawni współpracownicy oraz wszyscy wojewodowie wałbrzyscy, którzy pełnili ten urząd po 1990 roku.