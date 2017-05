Powstaje posterunek policji

Ruszyły prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Słotwinie w gminie Świdnica. W tym budynku powstanie posterunek policji. – Jestem przekonana, że uruchamiając nowy posterunek policji zwiększymy bezpieczeństwo na terenie gminy. Spraw do rozwiązania jest dużo od śmieci, po akty wandalizmu, czy nadmierną prędkość – mówi dla redakcji Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Gmina Świdnica, jako jedyna w powiecie świdnickim nie posiadała własnego posterunku policji na obszarze 208 km2 i liczbie mieszkańców ponad 17 tys. – Dotychczasowy kontakt z dzielnicowym odbywał się podczas wtorkowego dyżuru w siedzibie Urzędu Gminy, lub przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy. Nie były także prowadzone oddzielne rejestry zdarzeń dla gminy, co utrudniało zapoznanie się ze statystykami – tłumaczy Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica i dodaje:

– Otrzymywaliśmy również liczne sygnały ze strony mieszkańców i sołtysów wsi o potrzebie częstszych patroli i samych wizyt dzielnicowych na terenie 35 miejscowości.

Teraz ma się to zmienić. Po wielu latach starań zapadała decyzja o utworzeniu oddzielnego posterunku w gminie Świdnica, a dokładnie w Słotwinie. – Lokalizacja w bliskim sąsiedztwie miasta Świdnicy, jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla mieszkańców gminy (dobry dojazd) – zapewnia rzecznik.

Posterunek powstanie w budynku świetlicy wiejskiej, która należy do gminy Świdnica. Trwają tam obecnie prace związane z termomodernizacją obiektu i dostosowaniem do potrzeb funkcjonowania posterunku. Ich zakończenie planowane jest na koniec maja tego roku, a koszt to kwota 249,7 tysięcy złotych.

– Jestem przekonana, że uruchamiając nowy posterunek policji zwiększymy bezpieczeństwo na terenie gminy. Spraw do rozwiązania jest dużo od śmieci, po akty wandalizmu, czy nadmierną prędkość. Funkcjonariusze z pewnością pomogą nam wdrażać nowe projekty porządkowe, ale też częściej będą zauważalni na wsiach, o co wnioskowali przede wszystkim mieszkańcy– podkreśla wójt Teresa Mazurek.

Prace na posterunku mają ruszyć jeszcze w tym roku. Obecnie trwają ustalenia, ilu funkcjonariuszy będzie pracować w nowym miejscu. Obecnie na terenie gminy Świdnica służbę pełni 3 dzielnicowych: Adam Kłyszejko, Michał Kopaczewski oraz Łukasz Pluta.

tekst i zdjęcie Beata Figurna-Garbiec

Artykuł ukazał się w 19. numerze „Wiadomości Świdnickich”