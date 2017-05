Powstaje Centrum Sportów Plażowych (FOTO)

Rośnie popularność sportów plażowych. Dla wszystkich, którzy lubią grę na piachu lub chcą bliżej poznać te dyscypliny mamy dobrą wiadomość. Już wkrótce na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie można spróbować swoich sił w plażowej odmianie siatkówki, piłki ręcznej lub rozegrać mecz beach soccera czyli plażowej piłki nożnej!

Usytuowany przy ulicy Śląskiej Centrum Sportów Plażowych składać się będzie z dwóch aren sportowych z możliwością adaptacji do trzech boisk do plażowej piłki siatkowej, dwóch boisk do plażowej piłki ręcznej i jednego boiska do plażowej piłki nożnej. Areny będą oświetlone, obok staną trybuny.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 70 tysięcy złotych. Większość prac wykonywanych jest metodą gospodarczą przez pracowników ŚOSiR-u. Według planów CSP zostanie oddane do użytku w czerwcu. Krajowe i dolnośląskie związki sportowe wyraziły już wstępne zainteresowanie wykorzystaniem nowego obiektu na organizację turniejów i zawodów. Prestiż sportów „na piachu” rośnie.

Warto nadmienić, że siatkówka plażowa jest dyscypliną olimpijską od 1996 roku. Wkrótce do rodziny sportów olimpijskich dołączyć ma plażowa piłka ręczna (aktualnie znajduje się w programie lipcowych The World Games Wrocław 2017). Coraz większe grono orędowników ma też beach soccer. Reprezentacja Polski wzięła udział w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Rozgrywana na przełomie kwietnia i maja impreza odbyła się na Bahamach.