Powstają nowe ścieżki rowerowe

Na Osiedlu Zawiszów rozpoczynają się prace przy budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i ul. Henryka Pobożnego.

Inwestycję za kwotę ponad 1 mln złotych realizować będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Do końca sierpnia wybudowana zostanie ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego o szerokości 2 metrów oraz chodnik z kostki betonowej. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne. Kontynuacją prac będzie nowy ciąg pieszo rowerowy od ul. Kazimierza Odnowiciela wzdłuż ulicy Waleriana Łukasińskiego do ul. Krętej. Kończy się procedura przetargowa i w najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca tego zadania.

To dopiero początek inwestycji w infrastrukturę rowerową w Świdnicy – rok 2017 będzie rokiem rekordowym pod względem ilości środków przeznaczonych na ten cel. Miasto uzyskało dotację z funduszy unijnych w wysokości 8,5 mln zł. Do końca września tego roku ścieżki rowerowe wraz z nowymi chodnikami i oświetleniem pojawią się także wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej i Kopernika.

Przy ulicy Nadbrzeżnej powstanie ścieżka o szerokości 2 metrów, chodnik z kostki betonowej, barierka zabezpieczająca oraz pas zieleni. Trasa połączy ulicę Kopernika z Wrocławską. W projekcie przewidziane jest także miejsce do odpoczynku z ławkami i stojakami na rowery. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie – postawione zostaną 32 nowe słupy oświetleniowe.

Przy ulicy Kopernika wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości od 2 do 2,6 metra, chodnik z kostki betonowej, zatoki postojowe o powierzchni ok. 300 m2, zatoki autobusowe oraz tereny zielone. Ścieżka ta połączy osiedle Zarzecze z centrum miasta. Powstanie także dwuprzęsłowa kładka rowerowa na rzece Bystrzycy, która zlokalizowana będzie obok istniejącego mostu. I w tym przypadku inwestycja nie ogranicza się tylko do udogodnień dla rowerzystów, oprócz wspomnianych chodników i zatok przy ul. Kopernika stanie 28 nowych słupów oświetleniowych.

– Planujemy, aby nowe trasy rowerowe połączyły się z istniejącą już siecią ścieżek tak, aby stworzyć spójny system dróg rowerowych w mieście, łączący osiedla z centrum miasta. W ten sposób chcemy zachęcić świdniczan do zmiany środka transportu z samochodu na rower, co w efekcie między innymi wpłynie na poprawę jakości naszego powietrza – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Ciąg pieszo rowerowy powstaje również na odcinku od ul. Westerplatte wzdłuż ulicy Bokserskiej. Nowe trasy rowerowe przebiegać będą także od ul. Wałbrzyskiej wzdłuż ul. Janusza Korczaka do ul. Leśnej oraz wzdłuż ul. Leśnej do wjazdu do szpitala „Latawiec”.