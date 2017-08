Posłuchane 3.0: zmiana lokalizacji wydarzenia!

Z powodu złych warunków atmosferycznych, jakie prognozowane są na nadchodzący weekend, sobotnie koncerty oraz wydarzenia towarzyszące w ramach projektu Posłuchane zostają przeniesione do Klubu Bolko przy placu Grunwaldzkim 11. Poza zmianą lokalizacji, program imprezy pozostaje taki sam.

Zaplanowane na najbliższy weekend Posłuchane 3.0 zaczynamy już za trzy dni, w piątek 18. sierpnia, warsztatami Synth Attack w świdnickim Pustostanie (Rynek 39-40). Spotkanie poprowadzi wrocławska Szkoła Muzyki Nowoczesnej. Celem spotkania jest przybliżenie możliwości współczesnych instrumentów muzycznych – uczestnicy otrzymają dostęp do szerokiej gamy syntezatorów. Prowadzący zaprezentują, jak można wykorzystać ich funkcje, a przede wszystkim pomogą w nabyciu podstawowych umiejętności operowania sprzętem muzycznym. Warsztaty poprowadzą Adam Baron oraz Kuba Sojka.

W sobotę, 19 sierpnia, główną część koncertową poprzedzi otwarta strefa chillout. Od godziny 14:00 w Klubie Bolko w Świdnicy będzie można wziąć udział w warsztatach dźwiękowych dla dzieci, prowadzonych przez instruktorów z wrocławskiej platformy kreatywnej TONY. Od godziny 14:00 do 18:00 do Bolko powinni wpaść miłośnicy winyli. Odbędzie się tam Dolnośląska Giełda Fonograficzna, która po raz pierwszy zawita do Świdnicy. Na wszystkich chętnych będą tam czekać będą różne gatunki muzyczne na wielu nośnikach.

Przypominamy również o koncertach głównych – jako pierwsza na scenę o 18:00 wejdzie Resina. Godzinę później posłuchamy, co przygotował dla nas Nanook of the North. Kolejnym artystą, który zaprezentuje się świdnickiej publiczności, będzie Urbanski, a na deser porcja dźwięków od Naphta Live Band. Po części głównej zapraszamy na afterparty do Pustostanu pod wodzą Antoniego Sierakowskiego i Szymona Piotra z Regime Brigade oraz pochodzącego ze Świdnicy Slime’a. Bilety w cenie 35zł można nabyć elektronicznie (szczegóły na wydarzeniu) oraz w lokalnej informacji turystycznej.

Eksperymentalne łączenie dźwięków z obrazem, nieoczywiste i fascynujące przestrzenie, odważni artyści wytyczający własne muzyczne ścieżki – to właśnie jest znak rozpoznawczy świdnickiej imprezy. Korzystając z możliwości, jakie dają nowe media i technologie, wprowadzimy publiczność w bogaty świat muzyki elektronicznej.

Posłuchane organizowane jest przez Fundację Ładne Historie. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miasto Świdnica i Starostwo Powiatowe w Świdnicy, powstaje we współpracy z TONY, Szkoł Muzyki Nowoczesnej, Regime, Astigmatic Records, Widno, Ośrodkiem Działań Artystycznych Firlej, Multipubem Biała Dama, Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ, Fundacją Performat, Kolejami Dolnośląskimi, Going, Underground Wałbrzych, Audiotech i UFF.