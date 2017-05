Popis w Kobierzycach

Za piłkarzami IV ligi kolejne dwie serie spotkań. Majówkowe granie najlepiej wyszło Polonii-Stali Świdnica, która na dobre przełamała się po słabym starcie i pewnie pokonuje kolejne przeszkody. Fatalna nastroje panują natomiast w Świebodzicach. Victoria zdobyła wiosną tylko jeden punkt, a sobotnia porażka u siebie 0:2 z przedostatnim w tabeli Piastem Nowa Ruda jednoznacznie wskazuje kierunek w jakim podążają piłkarze z miasta „Michałków”.



Victoria Świebodzice – Piast Nowa Ruda 0:2 (0

Bramki: 0:1 Fatyanow, 0:2 Mika (karny)

Victoria:

GKS Kobierzyce – Polonia-Stal Świdnica 2:5 (1:2)

Bramki: 0:1 Myrta 18;, 0:2 Myrta 27′, 1:2 Zgoda 43′, 1:3 Szuba 47′, 1:4 Szuba 75′ 2:4 Korsak 81, 2:5 Szczygieł 85′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko (75′ Mazanka), Salamon, Jędrasiewicz, Jagieła (81′ Jagieła), Sowa (77′ Kusio), Somala, Łuszkiewicz, Szczygieł (85′ Kopacz), Szuba, Myrta

AKS Strzegom – Orla Wąsosz 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 (karny) 61′, 1:1 A. Wasilewski 91′

AKS: Słowik – Durajczyk (75′ Szerszeń), Skrypak, Serweciński, Krupnik, J. Krzyżanowski, Sobczak, Domaradzki, D. Krzyżanowski (65′ Alwin), A. Wasilewski, M. Wasilewski

W sobotę świdniczanie zagrali jeszcze lepsze spotkanie niż w środę z Bielawianką. Wygrana 5:2 w Kobierzycach robi wrażenie. Wreszcie odblokował się mający ostatnio problemy ze zdobywaniem bramek Robert Myrta. Wisienką na torcie było jednak trafienie na 4:1 Wojciecha Szuby. Pomocnik Polonii-Stali huknął nie do obrony z trzydziestu metrów. Bramkarz Kobierzyc tylko odprowadził piłkę wzrokiem.

Postawę świebodzickiej Victorii chyba najlepiej byłoby po prostu przemilczeć. Rewolucja kadrowa, którą zimą zafundował nowy zarząd klubu raczej nie skończy się niczym dobrym – porażki 2:6 w Oleśnicy i 0:2 u siebie z Piastem Nowa Ruda to kolejne bolesne ciosy dla sympatyków biało-niebieskich.

Nie odbył się zaplanowany na sobotę mecz Orła Sadowice z Karoliną Jaworzyna. Po obfitych opadach deszczu obiekt gospodarzy nie nadawał się do gry.

Niewiele brakowało, a występujący w grupie zachodniej AKS Strzegom przegrałby drugi mecz z rzędu. Na szczęście w doliczonym czasie Adam Wasilewski doprowadził do wyrównania 1:1 w starciu z Orlą Wąsosz. Ciekawostką jest fakt, że gol dla gości padł po rzucie karnym skutecznie wykonanym przez… bramkarza.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

24. kolejka (6-7.05): Victoria – Piast 0:2, Kobierzyce – Polonia-Stal 2:5 *1:2), Foto Higiena – Sokół M. 2:1, Bystrzyca – Sokół W. L. 0:0, Wiwa – Orzeł Z. 3:2, Unia – Pogoń 1:0 (0:0), Bielawianka – Wołów 1:2. Mecz Orzeł S. – Karolina został przełożony

1. Foto Higiena Gać (s) 23 63 20-3-0 66:19

2. Polonia-Stal Świdnica (s) 24 46 14-4-6 40:24

3. Unia Bardo Śl. (b) 23 43 12-7-4 51:33

4. MKP Wołów (b) 23 43 13-4-6 48:35

5. Pogoń Oleśnica 24 37 10-7-7 42:38

6. Wiwa Goszcz (b) 24 36 10-6-8 49:40

7. Karolina Jaworzyna (b) 22 33 10-3-9 34:39

8. Orzeł Ząbkowice 23 31 9-4-10 32:33

9. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 24 30 9-3-12 31:48

10. Bielawianka 23 29 7-8-8 39:32

11. Sokół Wielka Lipa 24 28 7-7-10 37:37

12. GKS Kobierzyce 24 27 7-6-11 40:40

13. Victoria Świebodzice (b) 23 23 6-5-12 34:51

14. Sokół Marcinkowice (b) 24 22 6-4-14 32:41

15. Piast Nowa Ruda 24 19 4-7-13 26:51

16. Orzeł Sadowice (b) 22 11 3-2-17 20:59

Następna kolejka (13-14.05): Orzeł Z. – Victoria (sb. 15.00), Polonia-Stal – Foto-Higiena (sb. 17.00), Karolina – Wołów (sb. 17.00), Pogoń – Orzeł S., Kobierzyce – Bielawianka, Sokół W. L. – Wiwa, Piast – Unia, Sokół M. – Bystrzyca

Saltex IV liga, grupa zachodnia

24. kolejka (6-7.05): AKS – Orla 1:1 (0:0), Zagłębie II – Nysa 4:0 (1:0), Zamet – Orkan 1:2 (1:2), Sparta – Piast 4:0 (2:0), Stal – Apis 1:2 (0:1), Warta Bolesławiecka – Włókniarz 1:1 (1:0), Granica – Karkonosze 5:1 (2:1), Chrobry II – Lotnik

1. Zagłębie II Lubin (s) 24 65 21-2-1 99:11

2. Orkan Szczedrzykowice 24 57 19-0-5 51:24

3. Apis Jędrzychowice (b) 24 50 15-5-4 53:35

4. AKS Strzegom 24 42 12-6-6 63:39

5. Orla Wąsosz (b) 24 38 10-8-6 49:29

6. Stal Chocianów (b) 24 36 10-6-8 31:32

7. Sparta Grębocice (b) 24 34 10-4-10 46:52

8. Włókniarz Mirsk 24 33 8-9-6 32:31

9. Chrobry II Głogów 23 31 10-1-11 47:47

10. Karkonosze Jelenia Góra (s) 24 29 8-6-10 41:35

11. GKS Warta Bolesławiecka (b) 24 26 8-2-14 34:44

12. Piast Wykroty (b) 24 25 7-4-13 46:69

13. Nysa Zgorzelec (b) 24 23 6-5-13 34:37

14. Zamet Przemków (b) 24 17 4-5-15 31:79

15. Lotnik Jeżów Sudecki 23 16 4-4-15 22:62

16. Granica Bogatynia 24 16 5-1-18 32:89

Następna kolejka: (13-14.05): Granica – AKS (sb. 17.00), Nysa – Zamet, Lotnik – Zagłębie II, Włókniarz – Stal, Apis – Sparta, Orkan – Warta, Karkonosze – Chrobry II, Piast – Orla