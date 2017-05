Ponad 90 tysięcy złotych dla ofiar katastrofy

91.419,12 zł – tyle dokładnie wpłynęło na konto w związku ze zbiórką na pomoc ofiarom katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Wpłat można było dokonywać do poniedziałku, 15 maja.

Konto zostało aktywowane tuż po tragicznych wydarzeniach przy ul. Krasickiego 28 – datki można było wpłacać już od 10 kwietnia. Darowizn dokonywały osoby prywatne i instytucje, a także firmy z terenu całego kraju. Sporo wpłat pochodzi od dużych, świebodzickich firm – m. in. Masterform, Termet, Promont. Największa, jednorazowa wpłata wyniosła ponad 21.300 zł – to efekt zbiórki, zorganizowanej na portalu pomagam.pl przez warszawskiego piosenkarza i publicystę Damiana Maliszewskiego, z udziałem gwiazd estrady, m. in. Majki Jeżowskiej czy Zofii Czerwińskiej. Ponad 2.000 zł wpłaciła parafia z Osieka, a także partnerskie miasto Świebodzic Waldbröl – 500 EURO. 10.000 zł to z kolei darowizna od Nadleśnictwa Wałbrzych, które przekazało pieniądze wprost do budżetu gminy.

Pomogli także m. in. Stowarzyszenie Kupców Świdnickich, Radni Świebodzic, Radni Miasta Wałbrzych, Towarzystwo Partnerstwa Miast Waldbröl i Erfurt, Kościół Zielonoświątkowy w Świebodzicach i bardzo wiele osób prywatnych.

Zbiórkę na terenie naszej diecezji prowadziła także Caritas Diecezji Świdnickiej Z informacji, przekazanych przez księdza dyrektora Radosława Kisiela wynika, że Caritas będzie wypłacał te środki w dniu 18 maja.

Za wszystkie Gmina Świebodzice bardzo dziękuje.

– Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za tak duży odzew, jeśli chodzi o wsparcie poszkodowanych mieszkańców, dziękuję za każdą wpłatę, bez względu na jej wysokość – podkreśla Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. – Rozdziałem zebranych środków zajmie się powołana przez mnie komisja. Pieniądze te zostaną rozdzielone pomiędzy wszystkich mieszkańców kamienicy, którzy ocaleli z katastrofy. Odbędzie się to przy pełnej przejrzystości tak, by nie powstały żadne wątpliwości.

Obecnie trwa już remont dwóch mieszkań dla poszkodowanych rodzin, jedna rodzina mieszka od kilku tygodni w mieszkaniu zastępczym, w pełni przygotowanym i wyposażonym. Jedna osoba przebywa w hotelu na koszt gminy, jedna osoba mieszka u bliskich.