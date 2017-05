Polonia-Stal zatrzyma lidera? (TERMINARZE OD IV LIGI DO KLASY B)

Dobrze ostatnio spisująca się Polonia-Stal Świdnica spróbuje stawić czoła Foto Higienie Gać. Mecz drugiej z pierwszą drużyną grupy wschodniej IV ligi. zapowiada się arcyciekawie. Rywale biało-zielonych w tym sezonie jeszcze nie przegrali i w Świdnicy mogą na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek zapewnić sobie pierwsze miejsce i grę w barażach o awans do III ligi.

Podopieczni Tomasza Oleksego mogą odłożyć koronację Foto Higieny o kilka dni i z pewnością zrobią wszystko, aby tak się stało. Po nieudanym początku rundy wiosennej poloniści wskoczyli na wyższy „level”. Wygrali trzy ostatnie spotkania, a od pięciu są niepokonani. Statystyki gości są jeszcze bardziej imponujące. Bilans 20 zwycięstw i 3 remisów robi wrażenie, ale warto zauważyć, że wiosną Foto Higiena już dwa razy straciła punkty – remisy z MKP Wołów i Sokołem Wielka Lipa. Czy w Świdnicy lider też się potknie? Przekonamy się w sobotę, 13 maja. Początek spotkania na bocznym boisku przy ulicy Śląskiej w Świdnicy o godzinie 17.00. Wstęp wolny. W tym samym czasie w Jaworzynie Karolina zmierzy się z ekipą z Wołowa. Wyjazdy czekają świebodzicką Victorię i AKS Strzegom.

W klasie okręgowej dojdzie do derbów powiatu świdnickiego. Znakomicie dysponowani w ostatnich tygodniach Zjednoczeni Żarów będą faworytem w konfrontacji z LKS-em Bystrzyca Górna. Ten mecz zaplanowano na sobotę, 13 maja, godzina 17.00).

Ciekawych meczów i emocji nie zabraknie także na boiskach klasy A i B. Oto szczegóły…

Saltex IV liga, grupa wschodnia

25. kolejka (13-14.05): Orzeł Ząbkowice – Victoria Świebodzice (sb. 15.00), Polonia-Stal Świdnica – Foto-Higiena Gać (sb. 17.00), Karolina Jaworzyna – MKP Wołów (sb. 17.00), Pogoń Oleśnica – Orzeł Sadowice, GKS Kobierzyce – Bielawianka, Sokół Wielka Lipa – Wiwa Goszcz, Piast Nowa Ruda – Unia Bardo, Sokół Marcinkowice – Bystrzyca Kąty Wrocławski

Saltex IV liga, grupa zachodnia

25. kolejka (13-14.05): Granica Bogatynia – AKS Strzegom (sb. 17.00), Nysa Zgorzelec – Zamet Przemków, Lotnik Jeżów Sudecki – Zagłębie II Lubin, Włókniarz Mirsk – Stal Chocianów, Apis Jędrzychowice – Sparta Grębocice, Orkan Szczedrzykowice – GKS Warta Bolesławiecka, Karkonosze Jelenia Góra – Chrobry II Głogów, Piast Wykroty – Orla Wąsosz

Klasa okręgowa

25. kolejka (13-14.05): Zjednoczeni Żarów – LKS Bystrzyca Górna (sb. 17.00), Nysa Kłodzko – Górnik Boguszów-Gorce, Zdrój Jedlina Zdrój – MKS Szczawno-Zdrój, Iskra Jaszkowa Dolna – Piławianka, Unia Złoty Stok – Orlęta Krosnowice, Zamek Kamieniec – Victoria Tuszyn, Niemczanka – Grom Witków 0:3 (vo), LKS Gola Świdnicka – Pogoń Duszniki 0:3 (vo)

Klasa A, grupa I

20. kolejka (13-14.05): Kłos Lutomia – Skalnik Czarny Bór (sb. 17.00), Victoria II Świebodzice – Biały Orzeł Mieroszów (nd. 17.00), Unia Bogaczowice – Pogoń Pieszyce, Włókniarz Głuszyca – Sudety Dziećmorowice, KS Walim – Orzeł Lubawka, Czarni Wałbrzych – Boxmet Piskorzów. Iskra Witków Śl. pauzuje

Klasa A, grupa II

20. kolejka (13-14.05): Błękitni Słotwina – Unia Jaroszów (sb. 17.00), Darbor Bolesławice – Herbapol Stanowice (sb. 17.00), Dabro Bau Makowice – Zryw Łażany (sb. 17.00), Venus Nowice – Zieloni Mrowiny (nd. 11.00), Cukrownik Pszenno – Granit Roztoka (nd. 17.00), STEP Tąpadła/Wiry – PUO Wiśniowa (nd. 17.00), Czarni Sieniawka – Delta Słupice

Klasa B, grupa I

21. kolejka (14.05): Huragan Olszany – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych (nd. 11.00), Błyskawica Kalno – MKS II Szczawno (11.00), Sokół Kostrza – Grom Panków (11.00), Płomień Dobromierz – Tęcza Bolesławice (11.00), LKS Piotrowice – Podgórze Wałbrzych (11.00), Nysa Kłaczyna – Wierzbianka (13.00), Orzeł Witoszów – Zagłębie Wałbrzych (15.00)

Klasa B, grupa II

21. kolejka (14.05): Rawa Boleścin – Flamenco Zebrzydów (11.00), LKS II Bystrzyca Górna – LKS Gilów (11.00), Gryf Burkatów – Zgoda Grodziszcze (11.00), Herklules Bojanice – Sparta Oleszna (14.00) Błękitni Owiesno – Sparta Ostroszowice, LKS Mościsko – Płomień Sokolniki. LKS Marcinowice pauzowały